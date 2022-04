Jon Batiste triunfó en los Grammy y está listo para un nuevo reto: la actuación

Su nombre ha resonado en las últimas semanas gracias a que fue el artista con más nominaciones al Grammy y también el máximo ganador, con cinco premios, entre ellos el de Álbum del año. Pero ahora Jon Batiste está listo para conquistar un nuevo medio: la actuación.

Según un reporte de la revista Variety, Batiste interpretará a un pianista (él mismo lo es) en la cinta musical The color purple, que produce Oprah Winfrey y dirige Blitz Bazawule, el realizador nacido en Ghana radicado en Nueva York también conocido como Blitz the Ambassador en su faceta de músico de hip hop.

Batiste interpretará a Grady, esposo de Shug Avery (Taraji P. Henson), descrito como “un músico. afable y dulce, el epítome del encanto y la elocuencia”, y se une a un elenco de estrellas encabezado por Fantasia Barrino (en su propio debut cinematográfico) como Celie, la protagonista de la trama, una mujer negra que vive un despertar personal en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX.

Danielle Brooks, conocida por la serie Orange is the new black y otras figuras de la música como H.E.R. y Ciara forman parte del elenco de la cinta, una adaptación de la icónica novela de Alice Walker, que tuvo antes una versión cinematográfica dirigida por Steven Spielberg y un musical de Broadway.

Oprah, quien hizo su debut actoral en la película de Spielberg que ganó el Oscar en 1985, está al frente de la producción, en la que también participan el propio Spielberg, así como Scott Sanders y Quincy Jones, quienes produjeron el musical de Broadway.

“Ir y jugar”. Fueron las dos instrucciones que Jonathan Michael Batiste, más conocido como Jon Batiste, siguió cuando, con apenas 6 o 7 años, se puso a tocar los tambores de conga de la Batiste Brothers Band. Según relató a la revista Rolling Stone, ese es su “primer recuerdo musical”.

Batiste nació en 1986 en Metairie, Louisiana, en una familia de católicos y luchadores contra la segregación racial, además de músicos. A los 11 empezó a tocar el piano combinando el aprendizaje en música clásica con la transcripción de bandas sonoras de videojuegos. A los 17 lanzó su disco debut Times in New Orleans (2005).

Mientras estudiaba en la Juilliard School, conoció a los compañeros con los que formaría la banda Stay Human, con quienes participa en el programa The Late Show with Stephen Colbert. Licenciado en Música y con un Máster, Jon Batiste se especializó en el jazz durante sus estudios y lo ha mezclado con otros géneros como el R&B, soul, rap, pop, rock, en una fusión que acumula millones de reproducciones en YouTube.

Como compositor, ha colaborado con Stevie Wonder, Ed Sheeran, Prince, Mavis Staples, Roy Hargrove, Lenny Kravitz, Willie Nelson, Cory Wong, Bill Laswell o Chad Smith.

Además de tener siete discos en su discografía y cinco más grabados en vivo, el más reciente, el galardonado en el Grammy We are, es el autor de la banda sonora de la cinta de Disney Pixar Soul (2020), por la que recibió un Oscar. Con información de EFE.