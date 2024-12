John Lennon, el Beatle que revolucionó el pop y la música electrónica

Hablar de John Lennon, y del grupo que lo dio a conocer -¿hace falta mencionar su nombre?- es hablar también de un gran cliché. De un hermoso, singular y genuino artista, pero también de un cliché, muy a pesar de quienes valoramos su obra.

Esto se hace aún más patente en países como México, donde el furor por el legado del músico y de su famosa agrupación es prácticamente una religión. De hecho, al mismo Ringo Starr le llegó a sorprender que en este país existiera un programa de radio que transmitiera diariamente sólo música relacionada con el Cuarteto de Liverpool.

Siendo honestos, esa misma adoración desmedida que existe en torno a Lennon y sus secuaces, es también el motivo del odio que no pocos sienten por esa pandilla. Pero a esas personas no vamos a dedicarles ni una línea, porque no la merecen.

Centrémonos mejor en la figura de Lennon, quien este 8 de diciembre cumple 44 años de muerto, o como se dice ahora en las políticamente correctas redes sociales y con todo el ánimo de pisotear el lenguaje, de "desvivido".

El problema es que gran parte de lo que se dice y celebra en torno a John Lennon es un lugar común que todos los días, todos los meses y todos los años se repite hasta la saciedad: Que si era un genio, que si era un pacifista, que si el FBI lo perseguía por rojillo, que si en México informaron de la noticia unos comentaristas de futbol americano… Bla bla blá.

Podríamos llenar páginas completas con todos los clichés que, hay que decirlo, no son culpa del músico, sino de sus fanáticos, a veces carentes de imaginación.

¿Pero entonces, podríamos abordar al personaje sin caer en el lugar común? Podemos al menos intentarlo sumergiéndonos en dos de las partes más importantes de su obra, es decir: su música y sus letras.

Revolucionar el pop con elementos electrónicos

Musicalmente, Lennon hizo muchas cosas, pero se habla poco de que fue, entre todas ellas, uno de los visionarios que incorporaron elementos electrónicos en el rock.

Si bien no fue el primero en hacerlo, sí fue quizá uno de los músicos verdaderamente mediáticos que primero se adentraron en ese mundo.

Así lo hizo al utilizar sintetizadores y técnicas de grabación innovadoras en álbumes como Unfinished Music No. 1: Two Virgins y Yoko Ono/Plastic Ono Band, que en cierta medida contribuyeron a la evolución del rock y de la propia música electrónica.

Y esto, aunque le pese a los detractores de Yoko Ono -que no son pocos-, sucedió en cierta medida gracias a la esposa del músico.

La relación de Lennon con Yoko Ono fue fundamental en su evolución como artista en solitario. Ono, que provenía del mundo del arte conceptual y la música de vanguardia, introdujo a Lennon a nuevas ideas y sonidos que expandieron su perspectiva musical.



En su trabajo en solitario, Lennon hizo un uso extensivo de sintetizadores y efectos electrónicos para crear sonidos innovadores y atmosféricos. Por ejemplo, en el disco John Lennon/Plastic Ono Band (1970), utilizó un sintetizador Moog para crear el sonido característico de la canción "Well Well Well".

También en su álbum Imagine (1971) utilizó efectos electrónicos para crear una atmósfera más introspectiva y emotiva. La canción "Jealous Guy", por ejemplo, presenta un uso innovador de la técnica de phasing para crear un sonido envolvente y psicodélico.

La nueva masculinidad, antes de la nueva masculinidad

De las letras del artista se ha dicho y escrito mucho también, pero hay ángulos que no se han analizado a fondo, como la especie de construcción de la identidad masculina que Lennon también incorporó al rock.



Lennon mostró una buena dosis de vulnerabilidad, emoción e intimidad en sus canciones, rompiendo y cuestionando las nociones tradicionales de la masculinidad típica de los rockeros.

Y aunque su obra como solista es conocida por su crítica a la sociedad y la política de su época, es muy relevante la forma en que exploró y propuso una visión más vulnerable y emocionalmente inteligente de la identidad masculina.



En canciones como "Jealous Guy" y "Mother", Lennon expresa una profunda emoción, tirando a la basura la idea de que los hombres no deben abrirse de esa manera.

Mother, you had me but I never had you

I wanted you, you didn't want me…

Father, you left me but I never left you

I needed you, you didn't need me…

Children, don't do what I have done

I couldn't walk and I tried to run.

Mama don't go! Daddy come home

En ese sentido, artistas como David Bowie, Prince y Kurt Cobain llegaron a aceptar que se habían inspirado en la vulnerabilidad y emoción de la música de Lennon.

También hay que decir que la personalidad de John Lennon no siempre fue así, pues aunque es conocido por sus letras y mensajes de paz y amor, también tuvo un lado oscuro.

Según varias fuentes, Lennon tenía una personalidad violenta y agresiva, especialmente en su juventud. Esto se refleja en su comportamiento en la escuela y en su relación con las mujeres y con su primer hijo, Julian.

En más de una ocasión fue acusado de ser machista y misógino. Su primera esposa, Cynthia Powell, describió su relación como abusiva y controladora. Lennon también llegó a ser criticado por sus comentarios sexistas y misóginos en entrevistas y en sus letras.

¿Qué pasó entonces? Pues que tuvo tiempo de rectificar el camino y de corregir algunas de esas actitudes.

Woman, I can hardly express

My mixed emotions at my thoughtlessness

After all, I'm forever in your debt

And woman, I will try to express

My inner feelings and thankfulness





Se cambió el nombre a John Ono Lennon

Es bien sabido que su relación con Yoko Ono, su segunda esposa, fue más igualitaria, respetuosa y amorosa, al grado de que en 1969 el músico se cambió el nombre por el de John Ono Lennon, después de casarse con Yoko Ono.

El músico explicó en una entrevista que había decidido cambiar su nombre como una forma de compromiso con su ella.

El cambio de nombre se oficializó el 22 de abril de 1969, cuando Lennon presentó una solicitud para cambiar su nombre en el Registro de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones de Londres.

Posteriormente comenzó a utilizar el nombre "John Ono Lennon" en sus documentos oficiales y en sus trabajos artísticos, esto a pesar de que seguía siendo conocido por la mayoría de la gente como John Lennon.

Lennon también se convirtió en un defensor de los derechos de las mujeres y se opuso a la violencia contra ellas.

En resumen, aunque tuvo un lado más oscuro y controvertido, el músico maduró con el tiempo y se convirtió en un hombre más sensible y respetuoso de las mujeres.

Sirva pues este nuevo aniversario luctuoso de John Lennon para retomar su obra y escucharla completa, más allá de los clichés que, no se hagan, ya saben cuáles son.

