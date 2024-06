Jimin de BTS presenta 'Muse': Su segundo álbum en solitario

Jimin lanza nuevo álbum y Army, el fandom de BTS, se convierte en el grupo de fans más consentido del Universo y sus alrededores. Sigue leyendo y descubre el porqué.

Como sabes, estamos en pleno mes de aniversario número 11 del debut de BTS, y como Army, se han recibido múltiples sorpresas, por supuesto el egreso de Jin del Servicio Militar es la más maravillosa de todas.

De cualquier manera, todavía Army no se repone del desvelo del Bangbangco, de la desmañanada por el regreso de Jin, del lanzamiento de "Never let go" de Jungkook, de la retransmisión de los conciertos y videos de aniversario cuando BigHit Music lanza el anuncio oficial del nuevo álbum en solitario de Jimin titulado "Muse".

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Aunque Jimin, junto a sus compañeros J-Hope, Suga, V, RM y Jungkook, está actualmente cumpliendo con su servicio militar, esto no ha detenido su creatividad ni el lanzamiento de nuevos proyectos musicales. Hasta ahora, Seok Jin es el único miembro del grupo que ha completado su servicio militar.

Anuncio oficial de BigHit Music

BigHit Music compartió un comunicado detallando el esperado lanzamiento del segundo disco de Jimin, en donde informa que, tras el estreno de "Face", en el que Jimin exploró su verdadera identidad, ‘Muse’ retratará su camino en busca de una fuente de inspiración.

Las actividades programadas en torno al lanzamiento de Muse, el segundo sencillo de Jimin de BTS. / Weverse

El álbum de Jimin comprenderá siete canciones e incluirá ‘Closer than this’, canción estrenada en diciembre del 2023.

Primer adelanto y visual del Álbum

El anuncio fue acompañado por un visual intrigante del álbum. Además, en las redes sociales de BTS se lanzó un adelanto de una canción titulada "La Lettra".

En el clip, Jimin entra en una habitación oscura que se ilumina al instante, revelando lockers púrpuras. Jimin extrae unas partituras tituladas "La Lettra" antes de retirarse, dejando un aire de misterio en el ambiente.





¿Cuándo se estrenará "Muse"?

El álbum "Muse" se estrenará el 19 de julio de 2024 a la 1:00 p.m. KST (hora local de Corea del Sur). Aquí tienes los horarios por país:

México, El Salvador y Guatemala: 18 de julio a las 22:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia: 18 de julio a las 23:00 horas.

Argentina, Uruguay y Brasil: 19 de julio a las 00:00 horas.

España: 19 de julio a las 06:00 horas.

Gossip Emotivo encuentro entre Jin y Army: 'Esta era la vida que vivía'

¿Cuándo inició la preventa del álbum?

La preventa del álbum inició este 18 de junio de 2024 desde las 11:00 horas, a través de Weverse.

¿Cuándo saldrá Jimin del servicio militar?

Jimin y Jungkook ingresaron al servicio militar el 12 de diciembre de 2023 y se espera que finalicen su servicio el 12 de junio de 2025, tras cumplir con los 18 meses requeridos de entrenamiento básico militar.

Miriam Estrada / @miriestra





Gossip BTS consiente a Army con más de nueve horas de conciertos

Gossip Bangbangcon 2024 | ¿Dónde ver los conciertos de BTS?