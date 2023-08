Jenni Rivera tendrá película biográfica

En 2024 se estrenará mundialmente en la plataforma ViX Premium, en televisión abierta y salas de cine la biografía autorizada Jenni, dirigida por Gigi Saúl Guerrero y protagonizada por la Angelina Annie González, con el guion supervisado por Shane McKenzie, y producción ejecutiva de los cinco hijos de la Diva de la Banda.

Jacqie Campos, hija y albacea de la herencia audiovisual y de regalías discográficas de Jenni Rivera, junto con su hermano Johnny López Rivera, músico y productor musical, declararon lo anterior a El Sol de México-

Jacqie explicó: “Fue difícil concretar el guion de la película porque mi mamá siempre fue muy abierta con su vida, la hizo pública, lo cual es la razón por la que sus fanáticos la siguen amando hasta hoy en día, pero sí quisimos hacer algo un poquito diferente.

“Habrá diferentes historias más como madre, hay ciertas historias que no se contaron en Mariposa de barrio (la serie televisiva producida en 2017)”.

Al haber otro audiovisual no autorizado ya lanzado públicamente por el que enérgicamente como herederos manifestaron en su momento su desacuerdo, Jacqie mencionó que no se piensa cómo puede herir a la familia ese tipo de acciones, “pero nos sentimos bien fuertes con un corazón abierto, no guardamos rencor”.

Tanto Johnny como Jacqie optaron por no hablar de las auditorías realizadas a su tía Rosie que en su momento fue albacea al cuidado de sus bienes y de las regalías y ventas de productos de Jenni Rivera.

“Hay ciertas cosas que no se deben hablar en público por respeto a todos. Me gustaría mantener cosas privadas, pues queremos llevar el legado de mi mamá a largo plazo y limpiarlo un poco como debe de ser”, precisó Jacqie.

Sobre que si limarán asperezas con sus tíos con quienes rompieron relaciones (Rosie y Juan), mencionó que si bien “hay mucho que tiene que sanar”, está abierta para la reconciliación. “En su tiempo, de ambos lados tenemos que sanar, hay heridas, hay dolor entre familia, pero en un futuro siento que sería posible”.

Los hijos de Jenni Rivera, Jacqie y Johnny están en México para el lanzamiento del nuevo álbum de la Diva de la Banda, tiutlado Misión cumplida, disponible en formato digital.

Del álbum se desprende el sencillo Pedacito de mí, que fue escrito por Jenni a su hijo Johnny y que interpretó por primer vez en un concierto en el año de 2005.

El álbum sigue la costumbre de la cantante de dedicar un tema a su madre. “Ella siempre tenía una canción dedicada para mi abuelita y en este disco la canción es Hablando claro, que mi abuela tenía mucho tiempo esperando, se la había pedido muchas veces.

“Incluso mi hermanito Johnny como creativo musical, encontró un audio para incluir a esta canción una dedicatoria de mi madre Jenni para mi abuela Rosa, que al escucharla se le salieron las lágrimas. Eso nos llenó el corazón y sentimos que nuestra madre estaba contenta”, detalló la también cantante Jacqie.