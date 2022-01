Javier Ponce triunfa en "Madre sólo hay dos"

La serie mexicana de Netflix “Madre sólo hay dos” ha tenido gran éxito a nivel internacional, por lo que la plataforma ya ha anunciado su tercera temporada. En entrevista, el actor Javier Ponce, quien interpreta a Pablo, nos cuenta los detalles y retos de su participación en este proyecto.

Esta serie fue creada y escrita por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, y nos cuenta la historia de dos madres que por el error de una enfermera, intercambian a sus hijas recién nacidas sin saberlo y que al descubrir la negligencia, en lugar de alejarse de las niñas que creían suyas, deciden vivir las cuatro juntas como una extraña pero bonita familia, lo que desata un sinfín de sucesos inesperados..

Javier Ponce interpreta a Pablo, la pareja de Mariana (Paulina Goto), quienes se convierten en padres muy jóvenes, y viven esa encrucijada llena de inexperiencia, pero con el objetivo de salir adelante.

“Estoy muy orgulloso del resultado que ha tenido la serie, y con la gente que la ha visto y que la sigue viendo. También con aquellas personas que me dieron la oportunidad de interpretar a Pablo, porque me ha dado mucho personalmente y en mi carrera”, expresó Javier Ponce.

El talentoso actor, mencionó que dar vida a Pablo ha sido un gran desafío en su carrera, sobre todo por el hecho de interpretar a un padre joven y trabajar con bebés, por lo que tuvo una intensa preparación de la mano de grandes amigos.

“Fue un reto grande porque yo no tengo hijos y no tengo esa experiencia, entonces me tuve que respaldar mucho con amigos y conocidos que están viviendo experiencias similares a las de Pablo, de ser padres jóvenes y que muchos no están con sus parejas. Y justo en la época en la que empecé a interpretar a Pablo, uno de mis mejores amigos estaba teniendo a una niña y me apoyé mucho con él para preguntarle toda la responsabilidad que implica, qué tenía qué hacer e incluso me la prestaba para saber cómo cargarla y saber cambiarle los pañales. Fue algo muy divertido pero lleno de responsabilidad; creo que uno da por hecho todos los sacrificios de nuestros papás, pero ahora en mi vida personal viéndome desde este lado con todo lo que se necesita para ser papá, si digo 'Ay les agradezco todo lo que hicieron’ porque de verdad que no es nada fácil”. Una experiencia llena de desafíos, pero a la vez llena de aprendizajes, un personaje que Javier disfrutó al máximo y del cual se siente muy orgulloso de interpretar.

“Lo que más he disfrutado es trabajar con toda la gente que está en este proyecto tanto actores como gente que está en el staff y gente que va dirigiendo todo esto, como Fernando Sariñana y Carolina Rivera que son los creadores de esto y los directores, personalidades muy importante en el medio del cine no sólo a nivel nacional sino internacional. Para mí era una responsabilidad muy grande y una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz en mi carrera. Y otra de las cosas que disfruté mucho fue a trabajar con las bebés, fue divertido, pero complicado porque tienes que estar jugando con ellas, quieras o no siempre te hacen pasar un momento agradable, cuando están de buenas porque también hay momentos que están de malas porque tienen hambre o sueño y es complicado trabajar con ellas porque no se dejan grabar, están llorando todo el tiempo en el set, tenemos que ser pacientes y esperar a que estén de buenas para ciertas escenas”.

Asimismo, Javier Ponce relata cómo se sintió durante las primeras escenas donde tuvo contacto con las bebés que forman parte de esta maravillosa serie mexicana.

“En el primer momento tenía miedo la verdad porque es un bebé ajeno, no sabes cómo va a reaccionar, antes de empezar a filmar nos la dejaban un ratito para que empezara a agarrar confianza, pero aún así estás concentrado en la escena, en el bebé y las indicaciones del director, si tenía un poquito de miedo, pero ya después como que te acostumbras y te sueltas”.

Sin duda, “Madre sólo hay dos” es una serie que ha dado la vuelta al mundo, colocándose en el Top 10 de Netflix en más de 20 países, recibiendo muy buenas críticas y comentarios por parte del público,que ya espera con ansias la tercera temporada.

“Estoy muy contento porque ya se anunció la tercera temporada y pronto vamos a iniciar grabaciones. Realmente, estoy agradecido con la gente, porque si no fuera por ellos no hubiera esta tercera temporada, a la serie le ha ido bastante bien y esperemos que así siga. Ojalá que la historia dé para mucho más y que la gente se siga divirtiendo y entreteniendo porque justamente ese es el objetivo”. Javier Ponce inició en la actuación de una forma inesperada, pues realmente su mayor pasión era el deporte, pero la vida y descubrir su enorme talento como histrión.

“Fue algo muy chistoso porque a comparación de otros compañeros actores, yo de niño realmente nunca pensé en ser actor, no era algo que pasara por mi cabeza porque mi vida era el fútbol y de hecho estuve en fuerzas básicas de Chivas y Tecos hasta tercera división, pero por ciertas cosas no seguí con el fútbol Y cuando ya tenía casi 18 años para decidir qué hacer con mi vida, estaba muy indeciso no me veía en muchas carreras, pero empecé a estudiar Mercadotecnia, sólo por un semestre y no me convenció porque no me veía sentado en una oficina, con todo el respeto para los mercadólogos pero yo no me veía así. Entonces fue mi mamá la que me abrió los ojos de cierta manera y me dijo ‘¿por qué no intentas en la actuación?, pues desde chiquito te gusta esto’, y si película que veía, la quería interpretar y disfrazada a mis hermanos de los personajes y montaba cositas para mostrarle a mi mamá, cómo que tenía está intuición sobre la carrera y lo disfrutaba mucho, pero nunca había tenido esa inquietud. Me gusta mucho dibujar y creaba personajes, ella fue la que me abrió los ojos y empecé en una escuela en Guadalajara para ver si me gustaba, y me encantó, hasta dije quiero hacer esto el resto de mi vida. Cuando abrieron las audiciones para el CEA de Televisa me vine en busca de un sueño y a la aventura sin conocer a nadie y aquí seguimos en Ciudad de México”.

Conéct@te:

Instagram: @javierponce77

Facebook: /javierponce077

Twitter: @javierponce07









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter