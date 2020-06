Javier Fernández, un actor nato

Ante la contingencia mundial por el Covid-19, el actor, director y maestro de teatro Javier Fernández convocó a amigos y colegas para realizar un vídeo especial, con el objetivo de levantar los ánimos de las personas en estos momentos tan difíciles.

Desde Buenos Aires, Argentina, Javier llamó a sus amigos de distintos países, para juntarse de manera virtual y unir su talento en un proyecto denominado Voces anónimas.

Una tarde tomando mate, se me ocurrió hacer una especie de voces unidas con todos los amigos que hemos ido haciendo en estos años, a quienes no vemos desde hace tiempo pero que seguimos en contacto a través de las redes sociales. Elegí la canción 'Hoy' de Gian Marco, porque me parece que tiene un mensaje muy positivo y que se identifica con esas ganas que tenemos todos de reencontrarnos, de que pase esta cuarentena y el tema del coronavirus

Javier Fernández





Cortesía | Javier Fernández

Fue así como Javier logró unir a 20 artistas de Argentina, México, Estados Unidos y España, para realizar este emotivo vídeo que ha encantado al público, por la paz y alegría que transmite.

Le pedí a todos los amigos que fueran participes de esto, y me mandaron un vídeo cantando la canción, yo en casa me puse a editar y después de 40 horas, tuve el producto final que además quedó muy lindo, es un vídeo que ha tocado una fibra íntima muy interesante en el público





Martín Fernández, heredó el talento de sus padres / Cortesía | Javier Fernández

Javier Fernández cuenta con una trayectoria de 30 años como actor, director, maestro de teatro y músico, ha trabajado en México y en su natal Argentina, realizando diversos proyectos que han enriquecido su camino por este andar del teatro.

Empecé a hacer teatro a los 16 años, y llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a esto. Siempre me gustaron las artes escénicas, me preparé profesionalmente y he trabajado en muchas obras como director, profesor de actuación y como actor en Argentina. En el 2003, me fui a México y estuve trabajando una época con Sylvia Pasquel en su escuela, también creé el grupo de teatro independiente Actitud Producciones e hicimos un concurso de cantantes que se llamó Actitud Música, a raíz de eso quedaron muchos amigos que han pasado por los concursos de canto y que conservamos hoy en día, algunos de ellos, participan en este video especial, incluso talento morelense

Mientras estuvo en México, trabajó en conjunto con Ignacio Fentanes, en Actitud Producciones, impulsando a niños, jóvenes y adultos a adentrarse a las artes escénicas y valorar el trabajo como algo profesional.

Conozco a Ignacio Fentanes desde hace muchos años, soy un gran admirador de su talento, y nunca deja de sorprenderme, porque es un artista que tiene una visión como director súper interesante. Fue muy valioso el trabajo que habíamos iniciado con Actitud producciones, y que él continuó su compañía CREA Movimiento Cultural en Morelos, una labor que es muy a pulmón y de una calidad envidiable





Durante ese tiempo, conoció a quien ahora es su esposa, Valeria Amuso una talentosa actriz y cantante argentina. En 2007, regresa a Argentina y junto a Valeria crea el dúo Amantes, que continúa vigente hasta hoy en día.

Con Amantes a través de su talento y la música, realizan un recorrido por diferentes géneros como balada, pop, folklore, rock y cumbia. Además su pequeño hijo Martín, de siete años de edad, ha heredado el gusto por el arte y el talento de sus padres.

Desde que volví a Buenos Aires he continuado como docente de teatro, actor, productor y director y cantante con el dúo Amantes y presentándonos en distintas partes de la ciudad. Mi hijo también es actor y actualmente tiene un canal de YouTube donde sube vídeos cómicos y otros diciendo poesía, porque inevitablemente está influenciado por el arte, lo lleva en los genes y es algo que me causa mucha alegría

Con el paso de los años, Javier continúa colaborando con CREA Movimiento Cultural en distintos proyectos a la distancia. Ahora, con la situación por el Covid-19, gracias a las bondades de la tecnología, realizaron un máster clases virtual sobre actuación, logrando gran éxito e interés, gracias a su calidad profesional.

La master class fue una experiencia alucinante, quedamos todos muy movilizados y conmovidos porque a pesar de esto que está pasando, nuestra tarea no cambia, ni se impide, al contrario logramos juntarnos a través de una aplicación y a seguirnos preparando; sabemos que cuando todo esto pase, el trabajo de los artistas va a ser de los últimos en volver, porque no podemos tener aglomeración de gente y demás, pero hay que buscar la manera de reinventarse para sobrevivir. Por otro lado, creo que nuestra función social sigue siendo la de llevar un poco de entretenimiento a la gente, que en estos momentos se necesita mucho más. Afortunadamente, la tecnología nos sigue uniendo y ahora es muy necesaria con esto que nos ha tocado vivir





Cortesía | Javier Fernández





Actualmente, además de pertenecer al dúo Amantes, Javier dirige la compañía Teatro a la Carta de San Miguel, con la que ha montado importantes obras como "Aladdin", "Peter Pan", "Sofía y los cuentos" y "La Oficina", las cuales se han sido replicadas con gran éxito en Morelos por CREA Movimiento Cultural.

