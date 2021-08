Javier Camarena regresa al Centro Cultural Teopanzolco

El tenor Javier Camarena regresa a México con la serie de conciertos Tiempo de cantar que se presentará en distintas ciudades, incluyendo Cuernavaca, con un gran concierto en el Centro Cultural Teopanzolco el próximo 24 de septiembre a las 19:00 horas.

"Siempre me encanta volver a México, y ahora con esta serie de presentaciones por distintos estados, es algo que me llena de mucha emoción. Siempre ha sido muy importante presentarme en mi país", expresó Javier Camarena.

La gira comenzará en León, Guanajuato y visitará también escenarios en Torreón, Coahuila; Mérida, Yucatán y el Palacio de Bellas Artes, donde interpretará un repertorio selecto muy interesante donde incluirá ópera francesa, zarzuela, romanza y música mexicana, entre otras.

El cantante comentó que esta gira también tiene el propósito de celebrar 10 años de colaboración junto a su querido amigo Ángel Rodríguez, con quien ha compartido distintos escenarios alrededor del mundo, y quien lo acompañará en estas importantes presentaciones.

"Estos 10 años han sido de gran aprendizaje en todos los sentidos. En lo que hemos tenido la oportunidad de compartir el maestro Ángel y yo, vamos creando una relación de amistad mucho más sólida conforme va pasando el tiempo, y he aprendido mucho de él a nivel interpretativo y musical. Esta posibilidad que tenemos de compaginar nuestra forma de expresar la música, ha resultado en un binomio bastante dinámico y de mucha fuerza".

Javier Camarena, se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados del mundo, presentándose con rotundo éxito en las principales casas de ópera y salas de conciertos en distintos países.

Recientemente fue honrado por la prestigiosa organización International Opera Awards como Cantante Masculino del Año.

"Hoy por hoy es una de las instituciones que premian a la ópera en el mundo, para mí es una gran satisfacción, es un premio que tenía que llegar desde 2019, pero la pandemia no nos dio la oportunidad de recibirlo. Estoy muy agradecido, muy honrado, y con toda la responsabilidad de seguir haciendo lo mejor posible en todos los escenarios donde haya oportunidad de presentarme para dar fe de que ese premio, fue bien merecido, lo agradezco muchísimo y lo vivo como he vivido siempre mi carrera, con la misma responsabilidad para con el público".

El reconocido tenor expresó que es muy necesario volver a cantar en los escenarios después de esta suspensión de actividades presenciales, y a él como artista le compete ganarse la confianza del público con la seguridad de que disfrutar de un evento artístico es algo seguro y fundamental en la vida.

"Hoy más que nunca reafirmo mi convicción, la música es medicina para el espíritu del ser humano".

Durante la pandemia, Javier Camarena aprendió a valorar las cosas importantes como la familia y el tiempo de convivencia, anteponiendo a sus seres queridos antes que todo.

"Me he dado cuenta que lo que necesito está en casa, que el trabajo debe servirme para vivir y no al revés, esa es la más grande lección o recordatorio que he tenido este tiempo, y es darle el valor sobre todas las cosas, a la gente que amo".

Al culminar sus presentaciones en la República Mexicana, Javier Camarena realizará presentaciones a nivel internacional en Puerto Rico, Polonia, Chicago, Londres, Roma y Barcelona.

Los boletos para el concierto en el Centro Cultural Teopanzolco ya están a la venta en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco (Río Balsas No. 22, col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Mor.) en un horario de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingo de 11:00 a 15:00 horas, o a través del sistema boletia.com. El costo varía de acuerdo a la sección: General: $1500, Palcos: $1500, Vista Parcial: $1500, Preferente: $2000 y Platino: $2500.

Conéct@te:

Instagram: @tenorjaviercamarena

Facebook: /javiercamarenatenor