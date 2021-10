Jaime Varela emociona al público con la música de Juan Gabriel

El Centro Cultural Teopanzolco se vistió de gala para recibir al talentoso intérprete Jaime Varela, quien a través del espectáculo "El Divo siempre vivo" trajo la esencia y música de Juan Gabriel para deleite del público que se dio cita en este importante recinto para disfrutar de una gran velada musical, llena de recuerdos y sentimientos.

Jaime Varela, un artista en toda la extensión de la palabra, que desde siempre tuvo un gusto por la música, y la vida lo llevó por este importante camino en el que ha forjado su carrera musical.

"Desde niño que empecé a tener conciencia y uso de razón, asimilé más la música en el momento cuando sonaba Juan Gabriel en 1975, pero yo no sabía quién era Juan Gabriel, no sabía qué artista tan predominante era en ese momento y quién iba a ser en un futuro, lo único que sabía es que me gustaba mucho la letra, los acordes, la música y con este fui creciendo; en lugar de crecer con los juguetes, los colores, pero a veces los niños les llama la atención otras cosas y es donde los adultos deben poner atención, en mi caso, fue la música", expresó Jaime Varela.

Asimismo, comentó que él no decidió ser un artista, fue la misma vida, las circunstancias familiares y personales que lo pusieron en el camino.

"Hasta que empiezo a tener mayores facultades para interpretar canciones de Juan Gabriel cuando era adolescente, me daba cuenta que a mucha gente le llamaba mucho la atención lo que yo hacía, y a veces hasta abusaban porque querían que les cantara toda la noche y así se va encaminando mi carrera poco a poco".

En 1988, por cuestiones del destino, Jaime Varela debe retomar un camino de trabajo, de beneficio, de oportunidad y tantas cosas que podía dejarle la música, pero ya en ese momento Juan Gabriel estaba más implementado en su persona y pensamiento, por lo que decide iniciar una carrera como imitador.

"Todos tenemos que empezar siempre desde donde la vida y las oportunidades nos pongan. Mi inicio fue en Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, un lugar muy importante para todos los mexicanos, Dios me puso en este lugar para conocer desde abajo e incluso sufrir dentro de la música; fui mariachi, integrante de orquestas, de tríos, conjuntos versátiles y tropicales".

Sin embargo, tiempo después surgió una oportunidad de estar en un escenario ya como artista dentro de los centros nocturnos que estaban en Plaza Garibaldi y posteriormente, una de las mejores oportunidades de su vida, ser parte del equipo del Divo de Juárez.

"Hice mis pininos en otras plazas como Plaza Santa Cecilia y Nuevo México Tipico, uno de los lugares primordiales dentro del ámbito musical semi profesional y así empecé a trascender. Y ya en 1993, se da la oportunidad de conocer a Francis en su espectáculo Travesti Show muy famoso, formó parte de esa producción dos años, posteriormente sigo en México Típico donde llegan personas cercanas a Juan Gabriel, parte de su equipo de producción como el señor Jesús Salas que fue su manager, vieron el show que tenía montado, les llamó la atención y le proponen a él que me integre a su equipo de trabajo en los coros y todas las actividades musicales. Tener un compromiso de conocer realmente a un artista como él, fue maravilloso y una gran bendición que a mi vida haya llegado este cambio tan repentino".

Sin duda, Jaime Varela está muy agradecido y de poder continuar con una carrera, donde más que imitador, fuera ya un actor o recreador del espectáculo más en forma.

"A través de este espectáculo, es una forma de agradecer a mi modo todo lo que aprendí con él, todas las vivencias profesionales y artísticas que pude pasar a su lado durante siete años. Ahora, ya no está el señor Alberto Aguilera Valadez con nosotros, pero está Juan Gabriel todavía y parte de la producción que me acompaña hoy en día en los espectáculos, es parte de la gente que estuvo con él, que pudo laborar con él y ahora me apoyan mucho porque quieren seguir viendo a Juan Gabriel y seguir siendo una válvula de escape para el público; y que me permitan no ocupar su lugar, porque eso nunca va a ser, sino únicamente ser portador del arte que Juan Gabriel nos dejó en sus conciertos en vivo, es para mí un orgullo".

Es así, como más que un imitador, Jaime Varela reconsidera este espectáculo en vivo como un homenaje musical.

"Es un homenaje porque finalmente es Juan Gabriel el que está en el escenario, porque está su esencia, su música, sus músicos sus canciones y los momentos maravillosos que él le dejó a su público y que el público me regale un pedacito de su aplauso, qué compromiso tan grande tengo".

El repertorio que Juan Gabriel ha dejado al mundo como legado musical, es muy amplio, sin embargo, hay canciones que marcaron su carrera y que definitivamente nunca deben faltar.

"Para mí 'Abrázame muy fuerte' nunca debe faltar, es un himno finalmente al amor, a la unión, al perdón, a todo, porque si yo te abrazo, paso muchos sentimientos contigo, de bondad y agradecimiento; momentos de reflexión y perdón, con un abrazo dicen muchas cosas. Y así, con un abrazo Juan Gabriel nos dejó su canción".

La pandemia frenó muchas presentaciones que Jaime Varela tenía en México y Estados Unidos, sin embargo, le ha dejado muchas reflexiones de vida.

"Al principio muchos tomamos la pandemia de la peor manera, pero después reflexionamos y sabíamos que fue lo mejor porque tuvimos que hacer un espacio en nuestras vidas para poder entender y comprender qué tanto tenemos que valorar nuestra vida, a nuestra gente, nuestra familia y a la gente que ya se fue; el trabajo va y viene, lo material va y viene pero las personas son las que ya no regresan, pero si no dejas de pensar en ellos, estarán ahí siempre contigo, lo demás, es lo de menos".

En septiembre, Jaime Varela retomó sus presentaciones, y ya prepara una gira por la República Mexicana para seguir recordando la música de Juan Gabriel.

“Tenemos muy poco que se retomaron los conciertos, este en Cuernavaca es el segundo espectáculo que realizamos y estoy agradecido con toda la gente de esta linda ciudad y de todo Morelos que se tomó el tiempo para poderme acompañar".

El sábado 16 de octubre, Jaime Varela continúa la gira "El Divo siempre vivo" con una presentación en el Salón La Maraka en Ciudad de México a las 20:30 horas.

"Vamos a estar en La Maraka que es un lugar muy tradicional también, así que invitamos a la gente de Morelos que no pudo estar en este concierto, a que no se pierda el próximo espectáculo en Ciudad de México, que les queda muy cerca".

Con estos espectáculos, Jaime Varela arranca una serie de presentaciones en la República Mexicana, visitando Monterrey, Guadalajara, Colima y Hermosillo, entre otras ciudades. Asimismo, espera realizar los primeros espectáculos en Estados Unidos a finales de este año.

Finalmente, Jaime Varela nos habla sobre las grandes enseñanzas y experiencias que le dejó el Divo de Juárez.

"Juan Gabriel me deja toda la enseñanza de la vida, conocer y saber todo lo bueno y todo lo malo. La filosofía y la forma de pensar sobre la vida, el respeto ante todo y más que lo que me deje, yo creo que siendo mucho más reales con todas circunstancias que nos han sucedido, Dios está primero y me puso en mi camino a Juan Gabriel que es una luz y una guía. El aprecio y cariño de mucha gente, que hoy nos tratamos de abrazar y caminar juntos para seguir honrando su memoria y pensando que hoy en día está en las mejores manos, en las de Dios".