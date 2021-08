J. Ferron pone en alto el nombre de México en el ámbito musical

El productor J. Ferron, cuenta 18 años en la industria y dedicado a la grabación y producción los últimos cinco años, ha tenido la oportunidad de trabajar con bandas de rock y metal hasta artistas de Hip Hop y Rap, así como artistas de EDM, R&B y pop.

"Mi amor por la música comenzó desde muy chico, recuerdo haber pedido a Santa Claus una batería para poder tocar, pero realmente, también viene de haber encontrado cantantes y discos que al escucharlos me cambiaron la vida, al oír cómo sonaba y el interés de saber cómo se lograba ese sonido. Fue hasta los 12 años que me animé a tocar algo, con un amigo que tenía un bajo y me lo prestó para intentar, a partir de ahí me enamoré del instrumento, sin embargo, fue hasta los 16 que empecé a tocar con bandas y a hacer varios proyectos tocando en vivo y grabando canciones", expresó J. Ferron.

Con la idea de dedicarse de lleno a la música, decide ingresar a una escuela en la Ciudad de México, para estudiar Ingeniería en Audio y Bajo eléctrico, pero por cuestiones de la vida no pude terminar la carrera.

"Me salí y estudié Contaduría, pero siempre seguí con la música, estudiando de forma paralela con clases particulares de piano y seguía cultivándome de esa manera. Posteriormente, hice la Maestría para composición de Cine y Televisión en Los Angeles".

Durante muchos años la producción estuvo contenida a las bandas o proyectos en los

que J. Ferron participaba, sin embargo, cuando se mudó a la ciudad de Los Angeles Ángeles, comenzó a colaborar con más gente, así como a tomar el papel de ingeniero de grabación, aunque también adquirió el papel de productor debido a la falta de presupuesto o simplemente por la confianza brindada del cliente.

Además ha tenido la oportunidad de trabajar con el productor e ingeniero de audio mexicano Mauricio Garza, 11 veces nominado al Grammy.

"Estando aquí ya cien por ciento dedicado a la música, tuve la oportunidad de trabajar con Mauricio Garza, increíble productor de esos mismos discos que yo escuchaba de Zoe, Dharius y Cartel de Santa, eso para mí fue algo de wow, que no podía creerlo. Grabé un disco con él y gracias a eso, fue que realmente nos hicimos más cercanos".

Con 18 años de trayectoria, los últimos cinco años se ha dedicado más a la producción trabajando con grandes exponentes de la música como Sugarfoot Moffet (ex baterista de Michael Jackson), los raperos mexicanos Dharius y Tiro Loko; Lindsey Stirling (violinista y actor de

doblaje), Kim Coates (actor y actor de doblaje), Sergio Arau (ex integrante de Botellita de Jerez), Sueco The Child, Anatii, Tre Carter y Jackson Myles Chavis, entre otros.

"La vida es la que me ha puesto en este camino de producción e ingeniero de audio, Mauricio me decía que en esta rama de la música el que realmente te vuelve productor e ingeniero, es el artista porque él es el que decide. Al final la misma música es la que te da la pauta del camino, he tomado la oportunidad de ver por dónde me lleva este camino".

Entre sus próximos proyectos, está el lanzamiento de diversas canciones de varios artistas con los que ha trabajado recientemente.

"Estamos trabajando muy de cerca con El Clan Récords, la disquera de Dharius, que acaban de sacar una canción con un artista nuevo que están impulsando llamado Efeblunts, el la que colaboré. También viene una canción de Tiro Loko, también de El Clan con Efeblunts que yo grabé. Y he estado trabajando con Jackson Myles, cantante, bailarín y modelo".

En 2017, comenzó con un estudio en Canoga Park, y actualmente cuenta con seis estudios en cuatro diferentes localidades distribuidas por Los

Ángeles.

"Estamos reconocidos como uno de los mejores estudios en la ciudad, lo cual es mucho prestigio para nosotros. Ahora soy el ingeniero principal de los estudios y co-manager".

Además, se encuentran concentrados en su séptimo proyecto, Studio City, con lo que se ampliarán a otros mercados, así como a otro nivel de clientela por el tamaño del estudio, la calidad del equipo y las instalaciones.

Finalmente, el talentoso joven mencionó la importancia de impulsar a otros talentos y compartir su experiencia y conocimientos, por eso invita a todos los músicos y cantantes interesados en colaborar, a ponerse en contacto con él a través de sus redes sociales.

Conéct@te:

Instagram: @ferronmusic