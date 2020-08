Ilza Ponko se inspira en el amor y la pasión para su tema Cuarentena

La voz sensual que noche a noche se escucha interpretando el tema central Un guerrero, en la tele serie mexicana de Televisa El Dragón, es de la cantante Ilza Ponko, quien desde los Los Ángeles, California anuncia que tiene colocada ya en las plataformas digitales el videoclip inédito de su tema Cuarentena, que ya cuenta con 31 mil 234 visitas.

“Para Un guerrero cuya letra no es de mi autoría, la tuve que traducir al piano, la tonalidad la cambié a diferencia del demo que se me envió y quedó una canción espectacular, la verdad Televisa me consintió y le di mi propio toque como mi propia vida”.

Tras pasar de la angustia, incertidumbre al estado de una pausada tranquilidad por la pandemia aún en el encierro desde suelo californiano, narra Ilza cómo creo musicalmente Cuarentena en entrevista vía telefónica con El Sol de México:

“Cuarentena la lanzo a manera de distracción para el público, que la escuchen y vean que puede haber otro color de esta pandemia, que no todo debe ser tristeza, sino amor, deseo y pasión”.

La también actriz que también tuvo una buena racha en La Piloto 1 y 2, habla de cuál de sus facetas le agrada más:

“Me gusta ser cantautora porque a través de mis canciones digo algo concreto de lo que pienso yo. Desde los 7 años estudié piano y la composición me apasiona desde pequeña. Y bueno la actuación llega por sí sola y ambas son unas carreras que me satisfacen por igual. Que al final del día llevan la expresión y mis sentimos propios por eso por igual me apasionan. Aunque al componer la letra lleva algo más personal”.

En relación de cómo sobrevive la pandemia y más desde Los Ángeles, California; cuenta que es muy ahorradora, “desde que en marzo se anunció la pandemia, aún estaba en la CdMx terminando un proyecto. Logré llegar a Los Ángeles, en donde he tenido mis altas y bajas. Sin embargo, este momento me ha enseñado a valorar todo, porque a principio de año tenía muchos proyectos por concretar y cuando se anuncia la pandemia, se paralizó el mundo. De cierta manera he vivido el momento, pero no me he quedado de brazos cruzados, sigo creando y reinventándome".

Lamenta Ponko, los cierres de los teatros en México como el de Broadway, “por eso tenemos que ser pacientes, tranquilos y buscar nuevas maneras de compartir nuestro arte, ya sea por streaming, vía zoom y plataformas digitales en lo que salimos de la pandemia".