Humor e ingenio en la nueva temporada de LOL

Tras dos exitosas temporadas, el reality de comedia LOL: Last One Laughing, encabezado por Eugenio Derbez, regresa a la pantalla con un elenco nuevo, y bromas mucho más atrevidas que antes.

Para el comediante este es uno de los proyectos más enriquecedores de su carrera, pues le ha permitido conocer otras formas de generar risas, y lo ha acercado a las nuevas generaciones de comediantes.

Gossip Los Derbez vuelven a salir de viaje, ahora por carretera

“Ha sido un proceso interesante, cuando acepté hacer esto no entendía a qué me iba a enfrentar, ni siquiera sabía si iba a funcionar. Me gustó porque era un formato arriesgado, que detona la risa en cada persona”, señaló.

El programa reúne a diez comediantes en una casa, quienes deberán evitar reírse de las bromas y chistes de los demás durante seis horas, para ganar un millón de pesos. Los participantes de esta temporada son Mau Nieto, Gaby Navarro, Hugo El Cojo Feliz, Ricardo Pérez, La Bea, Coco Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, Sofía Niño de Rivera y El Capi Pérez, quien regresa por segunda ocasión para la revancha.

El también presentador opinó que su experiencia con este elenco fue más entretenida que la entrega anterior, dado que había mayor actividad en la casa, y hubo una mayor hermandad entre ellos.

De viaje con los Derbez / Cortesía | Prime video

“Regresé por dinero, me encanta el dinero, ¿cuánto traes?”, bromea. “La vez pasada no lo sufrí, me divertí, no quedé tan traumado como los que ganaron, y tuve oportunidad para más trauma. En esta ocasión no fue tan hostil, no hubo tantos conflictos, todos aceptaban las ideas de todos”.

Su estrategia para ganar no cambió, aunque reconoce que hubo momentos en los que le costaba mucho trabajo contener la risa. “Tuvimos que buscar dentro de nuestra alma algo oscuro, en mi caso busqué algo que odio hacia ellos y lo pensé en cada momento que querían hacerme reír, terminé odiándolos más, así que me sirvió”, señaló El Capi Pérez.

Para Paco de Miguel, cuya fama comenzó gracias a sus imitaciones en las redes sociales, este proyecto representó un gran desafío, al tener que trasladar su humor al formato presencial, y además compartirlo ante comediantes de larga trayectoria.

Aunque ya ha incursionado en el teatro y la televisión con pequeños sketches, en esta ocasión tuvo la oportunidad de aprender de los mejores, algo que agradece.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Fue un gran reto porque en redes sociales y videos ya tienes casi algo asegurado porque la gente te ve, pero ahora es algo diferente, frente a personas súper talentosas. Cuando me llegó la propuesta, acepté sin pensarlo, porque era probar algo nuevo en mi vida y mi carrera”.

La tercera temporada de LOL: Last one laughing consta de seis episodios, que se estrenarán de dos en dos a partir del 10 de diciembre, en Amazon Prime Video.