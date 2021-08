Horacio Villalobos presentará por última vez en streaming “Un acto de Dios”

El actor y comunicador Horacio Villalobos se dice muy confundido por la cambiante situación que presenta la pandemia, por lo que no considera cien por ciento seguro aventurarse a regresar con una temporada larga en el teatro.

“No tengo los recursos como para sostener una temporada perdiendo, porque vivimos de la taquilla. Es una decisión como en la película de La decisión de Sofía. ¿Qué haces? ¿Regresas al teatro y pierdes, o no regresas? He visto algunos productores muy valientes que han retomado, deseo de corazón que les esté yendo muy bien, pero también he visto obras que en esta época han abierto y cerrado”, comenta vía telefónica.

Actualmente tiene planes de regresar en octubre con funciones presenciales de Los chicos de la banda, la cual interrumpió su período a tan sólo unas semanas de haber iniciado, debido a la pandemia, y no se pudo llevar al streaming, porque los derechos de transmisión pertenecen a Netflix.

“Extraño regresar al teatro, espero poder hacerlo en octubre, pero ya con semáforo rojo no se va a poder, aunque los teatros permanezcan abiertos, no va a ir nadie”.

Para hacer frente a esta incierta situación, el también conductor de Venga la alegría presentará por tercera y última ocasión, el streaming de su obra Un acto de Dios, un texto creado por David Javerbaum y basado en su libro The last testament: A memoir by God, que ha presentado desde 2017.

Para Horacio siempre es un deleite encontrarse con esa puesta, ya que asegura que está muy bien escrita, no resulta ofensiva para nadie, debido al cuidado con el que aborda cada uno de los temas. Ha brindado más de 200 funciones y asegura que en ninguna de ellas ha tenido la misma lectura del texto.

“En la actualidad es más efectiva la comedia que el drama para llevarnos a la reflexión, cada vez que la hago o la veo o tengo contacto con la obra le encuentro cosas nuevas, es muy rica en todo lo que dice. Cada uno de los mandamientos es un manifiesto de lo que somos los seres humanos y lo que pretendemos.

“Con esta relación de codependencia que tenemos con Dios, muchas veces no avanzamos, porque queremos que nos dé todo peladito y en la boca. Siempre le encuentro cosas, como que la religión y la política tienen que estar separadas, cómo hay una serie de pecados que son considerados gravísimos en la iglesia, y quizá no tendrían que considerarse así, y viceversa”, agregó. Un acto de Dios se transmitirá este sábado 21 de agosto a las 20:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster Live.