Homero Simpson cumple años y así lo festejan en las redes

Uno de los personajes consentidos y más queridos de la televisión es, sin duda, Homero Simpson, quien se ha vuelto un icono por sus frases, forma de comer y ser el mandamás de la familia más divertida de Springfield

Según un episodio de la cuarta temporada, Homero muestra su licencia de conducir, la cual .marca como su fecha de nacimiento el 12 de mayo de 1956, por lo que este día está celebrando 64 años de vida.

"Homero Simpson":

Porque hoy es su cumpleaños pic.twitter.com/hyOz1NEQeF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) 12 de mayo de 2020

🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔



It's Homer's birthday today — please send infinity hamburgers!



🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔 pic.twitter.com/B3Mrz8UeZs — TheSimpsons (@TheSimpsons) May 12, 2020

Además de esta fecha de cumpleaños, existen otras dos versiones al respecto, una de ellas es el 24 de abril de 1956, de acuerdo a otro capítulo de la serie, la última está estipulada en un portal de internet, que marca el 9 de diciembre de 1954, por la fecha de nacimiento de Homero Simpson.

Hoy es el cumpleaños de Homero Simpson y de Ayudante de Santa pic.twitter.com/8W7cGXNVX0 — Esteban Fulanito 🇦🇷 (@EstebanFulanito) May 12, 2020

Y para festejarlo, las redes sociales lo hicieron tendencia con sus mejores momentos

#12deMayo #Dia58 ¡Felicidades! HOY 12 de mayo Homero Simpson cumple 64 años

En uno de los capítulos de la cuarta temporada, se ve la licencia en donde la fecha de nacimiento indica que es el 12 de mayo de 1956. #HomeroSimpson #Covid_19 #COVID19 #COVIDー19 #CuarentenaMundo pic.twitter.com/I1MuIfdl89 — The Boy Samao (@thechikosammy) 12 de mayo de 2020 Aprovechando que Homero Simpson cumple 64 años, recordamos ésta escena épica pic.twitter.com/RQCrKMBHVX — Robert (@SicarioRojas) 12 de mayo de 2020 Todos se acuerdan de Homero Simpson el día de su cumpleaños, pero nadie se acordó de Homero Sanchez en marzo. 😐#HomeroSimpson pic.twitter.com/jvezkSsmXY — El Artur™ Manos Limpias 🤘🏼😷 (@elArtur009) 12 de mayo de 2020 Aprovecho que hoy es el cumpleaños de Homero Simpson y de Ayudante de Santa para publicar estos bellos momentos pic.twitter.com/k1TDTSa5Pf — 💫 Tania Soria 💫 (@tania_soria135) 12 de mayo de 2020 ¿Porqué tan elegante Homero?



-Es mi cumpleaños, muchacho



Felices 64 Homero Simpson. Gracias por hacernos reír todos los días pic.twitter.com/eUQ23AbLPn — Miguel Ángel Antonio Guillermo (en 🏠) (@miguelantg16) 12 de mayo de 2020 Hoy cumple 64 años Homero Simpson.

Si lo ve, Felicitelo!!! pic.twitter.com/7SM7xMwrsq — Victor Manuel Penilla (@vmpenilla) 12 de mayo de 2020

A lo largo de la historia, Homero ha disfrutado su vida como ha querido e incluso se ha convertido en bombero, astronauta, profesor, boxeador, entre otros, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los favoritos de los televidentes.