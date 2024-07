Homenaje a Juan Gabriel en el Teopanzolco: Precio de los boletos

Jaime Varela, considerado el mejor personificador de Juan Gabriel regresa al Centro Cultural Teopanzolco para deleitar al público con los grandes éxitos del Divo de Juárez en su espectáculo "El Divo Siempre Vivo". La cita es el 6 de julio a las 20:00 horas, boletos ya a la venta.

Por tercera ocasión, Jaime Varela, quien fuera parte del coro de Juan Gabriel, engalanará el Centro Cultural Teopanzolco, pues sin duda, es uno de los cantantes consentidos del público en Cuernavaca, por su calidad musical y su excelente espectáculo.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Amigos queridos de Cuernavaca les saluda su amigo Jaime Varela, quiero decirles que ya estamos muy próximos a llegar con todos ustedes, el próximo 6 de julio a partir de las 20:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco. Les espero con todo mi cariño, para revivir en este nuevo concierto el show de El Divo Siempre Vivo 2024, ahí nos vemos", expresa Jaime Varela.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Los costos para disfrutar de este concierto son los siguientes:

Zona Oro : 1300 pesos

: 1300 pesos Zona Platino : 1000 pesos

: 1000 pesos Personas con discapacidad : 1000 pesos

: 1000 pesos Palco : 700 pesos

: 700 pesos General: 600 pesos

Adquiere tus entradas en la página de Boletia o directamente en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas.

La cita para disfrutar del homenaje a Juan Gabriel es el 6 de julio a las 20:00 horas. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Un espectáculo que reúne grandes éxitos

Durante el concierto, Jaime Varela hará vibrar al público con una noche musical que estará llena de recuerdos, sentimientos y los mejores éxitos de Juan Gabriel, que han fascinado a diversas generaciones, ya que su música es universal.

Entre los éxitos que no faltarán esa noche están: "Así fue", "Querida", "Costumbres", "He venido a pedirte perdón", "Abrazame muy fuerte", "Noa Noa", "Hasta que te conocí", "Por qué me haces llorar", "Caray", "Yo no nací para amar" y "Amor eterno", entre otras.

"Abrazame muy fuerte", "Noa Noa", "Hasta que te conocí" son algunos de los éxitos que disfrutarás. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Más que un imitador, Jaime Varela es un artista en toda la extensión de la palabra. El mismo que hoy se enfrenta al reto más importante de su vida: Rendirle tributo a un ídolo, a una leyenda.

En este espectáculo, se presentan en escena más de 25 músicos, coristas y una gran producción, que son la fórmula que Jaime Varela reunió para realizar el Show: “En Memoria a un Divo”, y definitivamente, no te lo puedes perder.

Conéct@te:

Instagram: @jaimevarelaoficial

Facebook: /soyjaimevarela