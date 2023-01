Heroico competirá en Festival de Sundance

México estará representado en el Festival de Cine de Sundance de la mano del director David Zonana y el productor Marco Polo Constandse, quienes estrenarán el filme Heroico, que compite por el Premio del Gran Jurado en el certamen.

La historia aborda la vida de Luis, un joven de 18 años con raíces indígenas que ingresa al Heroico Colegio Militar con la esperanza de tener un mejor futuro, Y enfrentará la violencia que se vive dentro si quiere convertirse en soldado.

Cine 20 años, 20 mujeres en el FICM | Natalia Almada, una generadora de diálogo mediante el cine

Mónica del Carmen, Isabel Yudice, Esteban Caicedo, Fernando Cuautle, Carlos Gerardo García y Santiago Sandoval integran el elenco. La producción del filme corre a cargo de Michel Franco y Eréndira Núñez, mientras que la coproducción es de Teorema y Filmadora, empresa que lidera Constandse.

“Lo que hacemos en Filmadora es mundial, nuestro trabajo se ve en muchos países gracias a las plataformas y este proyecto (Heroico) no es la excepción”, afirmó Constandse en entrevista.

Este es el primer título que estrena Filmadora MX en el año; próximamente lanzará La cocina, un proyecto escrito por Arnold Wesker, bajo la dirección de Alonso Ruizpalacios, que sigue la vida de los fogones de un restaurante de Nueva York en donde se mezclan distintas culturas.

Es así como el productor inicia su año, tras haber estrenado seis proyectos en 2022: Los Tigres del Norte: Historia que contar, Enfermo amor, un documental del equipo América, la nueva temporada de Un extraño enemigo, La caída, protagonizada por Karla Souza y No abras la puerta, cinta dirigida por Humberto Hinojosa, con Iñaki Godoy y Ximena Lamadrid.

“El reto más grande es el que vivimos todos los que nos dedicamos a esto, fue un alto total con la pandemia y la misión era no parar el trabajo, estar atendiendo los proyectos y seguir trabajando como si fuéramos a regresar pronto", expresó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asistente de dirección de cintas como Once Upon a Time in México, de Robert Rodriguez; Kill Bill, de Quentin Tarantino y Zapata: El sueño del héroe, de Alfonso Arau, Constandse dirigió Cásese quien pueda y La boda de Valentina.

Junto con José Nacif y Ramiro Ruiz fundó Filmadora MX, que tiene un consejo editorial "donde analizamos los proyectos que queremos hacer, son decisiones de vida porque se prolongan de dos a tres años, desde su planeación hasta su estreno. La filosofía es tener un balance entre el cine de autor y el cine comercial, siempre apostando por hacer mejores películas y series para el público”, dijo.