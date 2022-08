Héctor Ortiz pide el Oscar para Elvis y anuncia su show con big band

La biografía de Elvis Presley merece un Oscar. Así lo considera Héctor Ortiz, quien ha interpretado al cantante durante décadas. “Estoy enloquecido con la película. La he visto cuatro veces. Austin Butler hace un trabajo extraordinario de Elvis en todos los sentidos, interpretación, movimientos, actitud y lo muestra lo más humano posible… El chavo se metió en esos zapatotes y los ha llenado de manera que eterniza la imagen de Elvis en este filme que va a existir para siempre”.

Declaró lo anterior el artista mexicano al anunciar su show del próximo 17 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional, acompañado por la Big Band de Carlos Oliver, como parte de tour por América Latina.

Con 52 años de experiencia en el canto, Héctor Ortiz asegura que en México, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, “personifico a Elvis con mucho respeto como el artista más grande que ha tenido este planeta”.

Insistió en que la cinta merece ser reconocida por los premios de la Academia de Hollywood. “Realmente el trabajo del director Luhrmann, de Austin y del propio Tom Hanks, merecen estar nominados al Oscar, porque tan sólo a Tom, me salí de la sala odiándolo, cuando él es un hombre muy dulce.

“Sin embargo, en la vida real, fue muy manipulador el Coronel Parker. En la película hay un diálogo del Coronel que dice: ‘A mí me culpan por haber matado a Elvis’, y yo, que personifico a Elvis, si es la verdad, lo culpo de eso. El coronel siempre lo convencía de cosas que no lo favorecían, ni le ayudaban y Elvis acababa haciéndole caso”.

Adelantó que para su show con big band, interpretará por primera vez temas de Frank Sinatra y los Bee Gees, así como los clásicos de Elvis Presley que siempre pide su auditorio, Suspicious Minds, Always On My Mind, y Can't Help Falling in Love, entre otros. Este tour por América Latina llegará a Nicaragua, en septiembre.

“Gracias a Dios, por esta maravillosa película. De pronto la gente está volteando a ver a Elvis Presley, está reviviendo su esencia, que es a lo que me dedico yo, a revivir su esencia con su música y mientras Dios me siga dando esta voz, yo continuaré en un escenario”, finalizó Héctor Ortiz.