Guille Salomón inicia el 2023 con el estreno de '4x4'

La cantante Guille Salomón estrenó recientemente el sencillo “4x4”, una canción del género urbano que fue escrita por ella misma, con la producción de Pablo An. En pocos días, este tema logró cautivar al público con su ritmo y letra, agregando a su lista el primer éxito del año.

“Este es mi sexto sencillo, un reggaetón muy padre, una canción muy sensual, nada explícito, pero muy de bailar, para escuchar en el carro o donde sea, para disfrutar y que te ponga muy de buenas”, expresó Guille Salomón.

A la par del lanzamiento, estrenó también el videoclip oficial de esta canción, que fue grabado por el filmaker Madness y cuenta con la participación de modelos tabasqueñas, con el objetivo de apoyar al talento de su estado natal.

“Estamos muy contentos con el resultado de este video que grabamos en la Ciudad de México, y refleja totalmente una fiesta con las amigas, donde la pasamos bien y disfrutamos del momento”.

Cabe destacar que Guille Salomón inició su camino como modelo y fue reina de belleza del concurso Miss Model México en 2014. Sin embargo, siempre tuvo la inquietud de hacer música y expresarse a través de este arte.

“Siempre me ha gustado la música, desde que estaba chiquita, disfruto mucho cantar, pero era muy penosa, y lo que me llevó de la mano fue empezar a modelar, los certámenes y ahora que tuve la oportunidad de vivir en Ciudad de México fue cuando me decidí a romper ese miedo y hacer mi música”

Recuerda también que, en algún momento, empezó a cantar en el coro de la iglesia, ya cuando estaba en universidad, pero nunca se animó a cantar sola, hasta ahora que decidió hacer su sueño realidad.

“En mi lista de cosas por cumplir, tenía tachadas ya algunas como representar al estado en algún certamen, y representar a México en un concurso de belleza, y así varias cosas, sólo me faltaba cantar y quise ir por ese sueño”.

Guille Salomón, comenzó a producir música a partir de marzo del año 2021, esto surgió gracias al encierro que enfrentamos por la pandemia.

Su primer sencillo fue “Piña Colada” que tuvo mucho éxito en redes sociales, así como un distintivo baile que se hizo viral en Tiktok. El 26 de abril de 2021 lanzó el primer video lyrics de su sencillo en su canal de YouTube.

“Desde que saqué mi primera canción, siento que esto es algo que me gusta y disfruto mucho, no puedo estar sin música y si se me dio la oportunidad voy a aprovecharla y aquí me voy a quedar. El público me apoya mucho, en especial la comunidad LGBT, porque siempre suben sus historias, me etiquetan y comparten la música, y siempre que es así siento algo muy bonito, estoy muy agradecida con la gente”.

Otros de los temas que ha lanzado son “Como me besas”, “No fake”, “Vete” y “11:11”, que realmente han tenido mucho éxito entre el público.

“En la música que hago principalmente plasmo, lo que a mí me gusta escuchar, tengo música para bailar, de despecho, de fiesta y de amor, porque esa soy yo y a través de mis letras puedo expresarme”.

Para este año, la cantante tendrá muchas sorpresas para sus seguidores y para conquistar a nuevos públicos, ya que lanzará un nuevo sencillo en Semana Santa, y como nunca se ha presentado en vivo, realizará su primer evento junto a otros colegas de la Ciudad de México.

Finalmente, Guille Salomón, expresó su alegría por haber emprendido esta carrera, y romper con aquella barrera y miedo que no le permitía dar el primer paso para lograr su sueño; ella se siente muy feliz de que todo fluye y el público la apoya.

Conéct@te:

Instagram: @guillesalomonmx

Facebook: Guille Salomon







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local