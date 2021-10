Gran debut de Luisa Vox en el Foro Indie Rock

A cinco años de vida profesional en la música, la cantautora regia Luisa Vox, debutó con su concierto en el Foro Indie Rock de la Ciudad de México, la noche de este 8 de octubre, con un repertorio de canciones que encabezó Cómo sería el tema que grabó con Neto Roxs y que tiene gran éxito en plataformas digitales. El show incluyó por supuesto, Me duró más tu encendedor que tus promesas, que estrenó recientemente en formato digital.

“Estar en directo me hace sentir viva, conectada con el público, decidí incluir algunos cortes en inglés, porque mis inicios los hice en ese idioma y ya tengo canciones creadas, pero desde 2018 a la fecha son todas en español”, dice en entrevista con El Sol de México.

"Me dicen que Ciudad de Mésico es el lugar para hacer un nombre artístico nacional y el público es muy bueno y receptivo”, agrega la cantautora regiomontana, quien es una de las más escuchadas en Spotify.

En relación a la canción Me duró más tu encendedor que tus promesas, cuyo título fue elegido por sus seguidores, explica que muestra en su letra a una chica temerosa de que el amor con su pareja no dure como ella lo espera. “Pongo énfasis en que tengo miedo de que en mi relación dure menos que un encendedor y no perdure el amor, pero cada quien será libre de darle el significado que quiera”.

Con alegrías como su debut en el Foro Indie Rock como cantautora de pop rock y punk rock, está más que lista para continuar con su carrera. “Tengo que agradecer de alguna forma a la pandemia, porque en este encierro logré crear nuevas canciones. Me dio mucho tiempo de componer en mi casa sola con mi guitarra a un lado, tuve mucho tiempo de hacer lo que me encanta, que es escribir y ya tengo mucha más música para compartir".

Entre estas nuevas creaciones, están dos temas dedicados a su hermano, quien falleció recientemente, pero no a causa del Covid. “Perdí a mi hermano y le hice dos canciones, una de estas, Siete horas y 43 minutos. Fue una manera de enfrentar la tristeza. Otro hecho que me mantuvo entristecida fue lo duro que sentí estos meses de pandemia, porque lo que más necesita el artista para crecer, son las presentaciones en vivo y estuvieron totalmente frenadas".