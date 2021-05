Graban la obra de teatro El arte, ¿para qué? con celulares  

Una madrugada, un artista decide hablarle por teléfono a sus siete amistades más allegadas, quienes optan por ser indiferentes con él, desconociendo la supuesta relación que privaba de años atrás entre ellos. Es el punto de partida para la obra que Alberto Ángel el Cuervo acaba de estrenar vía streaming, en la que actúa Mildred Motta, como La Güera.

En entrevista con El Sol de México, la actriz comparte cómo fue el proceso del montaje. “Lo extraordinario de la puesta en escena, es que primero por vía Zoom estudiamos los diálogos, los ensayamos y luego cada quien en su casa grabó su personaje con el celular. Nunca nos vimos, no hubo una interacción”, precisa

Mildred Motta asegura que el tema que se aborda en la obra, es cercano a todos en estos tiempos. “Lo que vivieron o siguen viviendo otras personas a causa del encierro durante esta pandemia se ve reflejado. Creo que es tiempo de que reflexionemos, si alguien nos pidió escucharlo, ya sea por teléfono o por zoom y no lo hicimos, esto es, nos enfocamos en nuestras prioridades y no pensamos en el resto de la gente, porque estábamos tan encerrados de nuestras preocupaciones, en nuestra incertidumbre que no miramos a los de al lado, y quizá con una sola palabra pudimos salvar una vida”.

La actriz combinó esta experiencia con su participación en la telenovela Qué le pasa a mi familia, actuando del personaje joven de Diana Bracho y apariciones en los unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. “Desde agosto del año pasado a la fecha sigo trabajando y puedo decir que ha sido mi mejor año, a pesar de la pandemia”.