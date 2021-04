Golden Ganga estrena un canción romántica

La agrupación mexicana Golden Ganga presentó recientemente su nuevo sencillo Voló, en el que muestran una forma diferente para entender las rupturas amorosas. Esta es una canción medicinal, romántica, con tintes melancólicos, deseando siempre lo mejor para esa persona que hizo volar los recuerdos con bellos momentos en la vida de cada quien, llenos de amor y comprendiendo que las cosas ocurren por una razón.

"Es una canción en Latin Soul con Reggae, habla de una ruptura emocional abordado desde un punto de vista que te permite estar con sentimientos de empatía y respeto, para salir de esa ruptura capitalizando toda la oportunidad que eso conlleva", expresó Adán Núñez, vocalista de Golden Ganga.

La canción Voló ha gustado mucho al público, quienes se han manifestado a través de las redes sociales de la agrupación dando buenos comentarios y felicitaciones por este tema.

"Crea un sentimiento que hace reflexionar al público dándole unos minutos llenos de sanación espiritual. Es una canción, que ha tenido muy buena aceptación y mucha gente le ha dado mucho cariño y han conectado bastante bien con ella".

A la par de la canción, Golden Ganga lanzó el video oficial de Voló que actualmente supera las 300 mil reproducciones en Youtube.

"Es un video que nos gustó mucho, lo grabamos con Morocho Producciones bajo la dirección de Christopher Torrealba. Los de Morocho nos propusieron unas locaciones bellísimas e increíbles en La Joya Honda, San Luis Potosí y tuvimos una fotografía increíble, quedamos muy agradecidos y satisfechos con el trabajo que se realizó".

En diciembre pasado, la agrupación jalisciense tuvo la oportunidad de volver a los escenarios en una modalidad distinta aunada a la nueva normalidad, un auto concierto que disfrutaron al máximo.

"Fue una experiencia muy bonita, pero también un poco rara, porque estamos acostumbrados al calor del público en directo, y tener a cada quien en su carro, me puso un poco triste por la situación en general. Pero a la vez muy feliz de estar haciendo música y de volver al escenario. Con todas las preocupaciones, se logró y estuvo muy chido".

Para este año, Golden Ganga tiene planes de lanzar varios sencillos, entre ellos algunas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

"Se viene también el 'One take vol. 2'con los grandes éxitos de la banda y mucho trabajo con esta dinámica de adaptación a la música".

Golden Ganga es una agrupación musical cuya principal fuente de inspiración se encuentra en el seno de los movimientos de contracultura urbana, de los cuales adopta modelos específicos como un vehículo de expresión de ideas y emociones que van desde los aspectos más universales en la vida del ser humano, hasta las situaciones más particulares que son capaces de ocurrir en el entorno citadino, adaptando estos modelos de acuerdo a un estilo propio y en función de la diversidad de enfoques y experiencias que posee cada uno de sus integrantes.

"Iniciamos en 2005, cuando regresé de Estados Unidos, donde ya tenía una carrera como cantante de Hip Hop y Reggae. Llegué a Guadalajara, y dije quiero seguir haciendo música, pero me encontré con que era muy difícil, comprarme una computadora era bastante caro, era más sencillo armar una orquesta y así lo hice, desde entonces me enamoré del sonido y me encantó crear comunidad, y queremos seguir con esta tradición de música orgánica y viva".

A lo largo de 15 años de trayectoria, la banda ha sido parte de importantes festivales a nivel internacional y han compartido escenario con bandas de la talla de Cultura Profética (Puerto Rico), Los Cafres (Argentina), Gondwana (Chile) y Calle 13 (Puerto Rico).

