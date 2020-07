Germán Bracco habla de Enemigo Íntimo

El actor da vida a Manuel Salas, un chico con la mala fortuna de quedar huérfano desde hace varios años y la única salida que encuentra es seguir los malos pasos de su padre, quien fue parte de un cartel de narcotraficantes.

"Manuel es un chico sagaz, inteligente, terco y no le queda otra más que confiar en si mismo y empieza a tomar decisiones que tal vez no son las mejores, decide entrar al mundo de la delincuencia organizada y aunque no se caracteriza por ser un hombre de golpes y acción, con su ingenio sabe ser persuasivo y trabajar bajo presión, eso le ayuda mucho en el cartel y también estará metido en el mundo de la policía triangulando información", comentó.

El desafío del actor fue ir más allá del guion para construirlo desde la psicología y su historia de vida para transmitir el mensaje de una forma real.

El actor está muy feliz y agradecido por ser parte de este importante proyecto, pues este proyecto cuenta con un elenco de primer nivel.

"Todos nos recibieron de una manera increíble, los protagonistas han sido unos buenos capitanes que han conducido este barco bastante bien y por eso el éxito que tuvo en la primera temporada y que esperamos replicar o superar en esta segunda temporada".

Este tiempo de confinamiento le ha dejado importantes reflexiones, "este momento me ha funcionado para ser un poco más introspectivo y darme cuenta de muchas cosas, poner metas, estipular procesos y ser paciente".

En marzo, Germán se encontraba realizando la obra de teatro "Habitación 306", junto a la actriz Irán Castillo en La Capilla, pero por la pandemia la temporada se suspendió, espera tener luz verde para retomar este y otros poryectos.

