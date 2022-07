Freddie Alva se aleja del amor tóxico con su tema "Midnight calls"

El cantante y compositor Freddie Alva presenta su reciente sencillo "Midnight calls" junto a Zack Merci y Steffani Milan, una canción que hace referencia a terminar con esas relaciones tóxicas de pareja. Asimismo, podemos verlo en el programa La Voz México como parte del equipo Ha-ash.

Este tema surge a raíz de esas molestas llamadas de medianoche, y cansado de esa situación, Freddie tomó pluma y papel alrededor de las 02:00 de la madrugada y comenzó a escribir la letra de ésta pegajosa melodía complementando con un sonido electro-pop.

"Recuerdo que terminé una llamada de medianoche, y dije 'hasta aquí', porque hay que cerrar la puerta ante determinadas circunstancias y saber amarte a ti mismo un poco más. Así nació la canción, le comenté a mi productor Zack Merci con quien he trabajado por muchos años y le encantó. Después mi equipo se puso en contacto con la cantante italiana Steffani Milan, le gustó la idea e hicimos una excelente mancuerna".

Este tema se caracteriza por su singular beat y arreglo que mezcla originalmente ritmos de electro pop latino y reggaetón, para crear una canción que te tendrá bailando en la pista al instante y un coro que no podrás sacarte de la cabeza.

"Disfruté mucho el proceso de grabación y también del video, y estoy muy contento porque a la gente le ha gustado mucho y se les ha pegado el estribillo de la canción, pues tiene un ritmo pegajoso que no puedes evitar bailar al escucharla".

Actualmente, Freddie continúa en el programa La Voz México como uno de los participantes más destacados en el equipo de Ha-Ash.

"Había surgido ya la posibilidad de entrar al programa anteriormente, pero le tengo mucho respeto a ese tipo de escenarios y producciones en formato reality, y le había huido al tema, pero algo que me ayudó bastante es que, como a muchos, la pandemia me empujó a hacer cosas que no me atrevía y quise probar, así pasó y me fue muy bien".

Durante su audición, interpretó el tema "Stay with me" del cantante británico Sam Smith, logrando que los cuatro coaches Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y Ha-ash, voltearan su silla, sin embargo, Yuridia había sido bloqueada por Bisbal para evitar que Freddie fuera parte de su equipo. Finalmente, el talentoso cantautor decidió irse con las hermanas Hanna y Ashley.

"Ya había tenido la oportunidad de abrir un concierto de Ha-Ash y también de Yuridia, entonces ya llevaba una ventaja en ese aspecto de elegir alguno de esos equipos, porque las considero grandes cantantes y compositoras que admiro bastante. Cuando bloquean a Yuridia, me quedé bailando sin saber qué hacer, me gustó la actitud de David Bisbal hacia mi persona y sus palabras, entonces estuve a punto de elegirlo a él, pero mi corazón me decía que era con las Ha-Ash y así las elegí. Estoy muy contento porque seguimos echándole los kilos para llegar lo más lejos posible en la competencia".

Freddie es un cantante, compositor y actor mexicano con más de 10 años de carrera. En su música combina una nueva ola de electro-pop con franca pero cordial lirica y un excepcional rango y fuerza vocal.

"Desde niño me encantaba la música y primero incursioné en el teatro musical, ese fue mi primer amor. Vengo una familia de migrantes de Chihuahua a los Estados Unidos y allá estuve estudiando teatro musical desde los seis años, participando en obras escolares y producciones locales. Ya después entré a una escuela especializada en Teatro Musical y he hecho obras como El Rey León y Libro de la Selva".

A los 15 años, se dio cuenta de que le gustaba escribir y sintió esa necesidad de expresarse a través de canciones y así fue como se inició en la composición.

"Me di cuenta que tenía una historia que contar a través de mis letras, desde mis propias experiencias y descubrí que me gustaba la composición y así empecé a escribir mis primeras canciones. La verdad estoy muy contento, todo ha sido cuestión de trabajar mucho, seguir creando y produciendo".

A la fecha, Freddie ha participado en más de 15 producciones de teatro musical y alternado sobre escenarios con artistas de talla internacional entre los cuales destacan Cristian Castro, Ha Ash, Jenny & The Mexicats, Kaay, Los Claxons, Matisse, Samo, Yahir y Yuridia, entre otros.

Finalmente, el cantante y compositor envió este mensaje al público, "Luchen por sus sueños porque si se hacen realidad, sólo es cuestión de mucho trabajo y echarle un chorro de ganas", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @freddiealva

Facebook: /ElFreddieAlva







