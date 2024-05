Foro Shakespeare ofrece opciones en cartelera teatral; Los perros y Madres e hijos, en temporada

“Los perros”, puesta en escena dirigida por Cristian Magaloni, escrita por el dramaturgo argentino Nelson Valente, se presenta en el Foro Shakespeare, donde estuvo el actor Juan Manuel Bernal como padrino del inicio de temporada y, además de desear lo mejor para la obra, compartió su satisfacción por volver él mismo a los escenarios.

“Dejé de hacer teatro siete años y no por gusto. Regresé el año pasado con “Consentimiento”, y ahora con “Madres e hijos”, corroboro que de ahí soy, que ahí nací y que seguramente ahí moriré, porque los que amamos el teatro no es como la gripa, eso no se nos quita”, aseguró.

“Cada que se cierra un teatro habla mal de nosotros como humanidad, así que me alegro profundamente de ver un teatro así, de ver la gente esperando entrar”, añadió en los momentos previos a la primera función de “Los perros”, protagonizada por Sofía Álvarez y a Paloma Woolrich (alternando el personaje de “Alicia”), Emilio Guerrero (“Emilio”), Paula Watson (“Laura”), Ignacio Riva Palacio y José Ramón Berganza (alternando a “Rodrigo”).

“Quiero muchísimo a mis compañeros, los admiro, he tenido la fortuna de trabajar con todos, este, y amo el teatro y me gusta que se haga buen teatro, y sé que ellos hacen buen teatro, por eso estoy aquí, los admiro, los quiero, los he visto crecer, los vi desde chiquitos”, expresó.

“Los perros” expone una historia sobre la reflexión del paso del tiempo y de la infelicidad. La trama se desarrolla en la fiesta de cumpleaños número 40 de “Laura”, un personaje que lidia con la incomodidad de una reunión forzada, en la que su esposo, “Rodrigo”, y sus suegros, “Emilio” y “Alicia”. En esa reunión, “Laura” se sincera con los demás sobre sus dudas de no estar haciendo lo que realmente la hace feliz.

“Hay un personaje que obliga a los otros a decir lo que realmente les está pasando y a confrontar y a cuestionar si la gente está siendo feliz con la vida que tiene”, mencionó el actor José Ramón Berganza a El Sol de México en una entrevista previa al estreno de la obra.

“‘Laura’ está teniendo una crisis, “Rodrigo” es el que está tratando de que todo esté en su lugar y todo esté limpio, en orden y a tiempo, pero le están pasando muchas cosas que contiene y contiene hasta que ya no es posible”, comentó el actor.

“Los perros” permanecerá en la cartelera del Foro Shakespeare hasta el 11 de julio, con funciones los miércoles y jueves a las 20:30 horas.