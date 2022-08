Fonseca disfruta la aventura de ser juez en "El Retador"

El cantante colombiano Fonseca participa como juez en la segunda temporada de “El Retador” que se transmite los domingos a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas. Asimismo, continúa con su gira “Viajante Tour” por Latinoamérica.

“El Retador” es una producción de Rubén Galindo y Marcelo Strupini, que a través de una competencia combina las disciplinas de baile, canto e imitación, con jurados de lujo, Fonseca, Alicia Villareal, Lupillo Rivera y La India Yuridia.

“Desde que me hicieron la invitación la acepté feliz, porque es un honor ser parte de ‘El Retador’, y lo que más me he gozado es ver el talento que hay ahí, que es impresionante, gente de todas las edades, con gran talento. Y creo que es un programa único al tener esa combinación entre canto, baile e imitación, que le da una dinámica que no existe en ningún otro lado y lo hace muy particular, me he gozado mucho esta experiencia”, expresó Fonseca.

Como jurado, Fonseca menciona que su responsabilidad como juez junto a Lupillo y Alicia, es fundamentalmente en el canto: “Al ser nuestra disciplina es donde entramos más a detalle con las críticas; en el baile e imitación tenemos a la India Yuridia, aunque también opinamos y votamos, y ese ha sido un buen desafío”.

En abril pasado, Fonseca lanzó el álbum “Viajante”, que es el octavo de su carrera y con el que celebra 20 años de trayectoria artística. En este material, podemos escuchar distintas colaboraciones, con Matisse, Greeicy, Cali y El Dandee, Silvestre Dangond y Cimafunk.

Y el pasado 19 de agosto, lanzó el sencillo “Volvámonos a enamorar”, una canción que ha conectado mucho con el público, recibiendo muy buenos comentarios.

“Estoy muy contento con esta canción, que es muy honesta y sincera; y me encanta, es de esas canciones que quiero mucho y ver los comentarios de la gente y como poco a poco la están gozando y expresan lo que sienten y piensan, ese es el mejor feed que uno puede tener”.

A la par de esta canción, Fonseca lanzó el video oficial, que es considerado un poema en imágenes que transmite un sinfín de sentimientos y muestra una historia donde Christian Briceño (bailarín profesional con discapacidad auditiva) y Daniela Almanza danzan de una forma celestial, sintiendo la música y demostrando que el amor puede lograr todo.

“Es una manera muy bonita y diferente de contar esta historia. Christian es un bailarín contemporáneo que baila por muchas partes del mundo, la verdad no lo conocía, pero descubrí un mundo nuevo con todo este tema, porque él tiene una discapacidad auditiva y ver cómo por medio de un maletín que se pone, el cual emite los beats de la canción, es increíble. Para mí ha sido una experiencia bien bonita darle visibilidad a talentos como Christian”.

Actualmente, Fonseca se encuentra de gira por Latinoamérica con “Viajante Tour” presentándose por Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Venezuela; reencontrándose con su público después de la ausencia por la situación de la pandemia y el confinamiento.

“Estoy muy feliz con la gira por Latinoamérica, en México nos veremos el primer trimestre del 2023. Y bueno, este regreso ha sido muy emocionante, para nosotros el escenario siempre ha sido el lugar al que más quiere llegar y después de estar lejos por casi dos años, se valora cada vez más cuando se pisa una tarima”.

Finalmente, Fonseca invitó al público a no perderse “El Retador” y acompañarlo en esta aventura cada domingo, un programa apto para toda la familia, que espera disfruten mucho.

