Florencia Ríos en Los días más oscuros de nosotras

La semana pasada se estrenó en algunos cines de la República Mexicana la película "Los días más oscuros de nosotras" dirigida por Astrid Rondero y protagonizada por Sophie Alexander-Katz y Florencia Ríos.

Esta cinta mexicana de drama se desarrolla en Tijuana, y nos cuenta la historia de Ana (Sophie Alexander-Katz) quien tiene un recuerdo del día en que su hermana murió, en una imagen fragmentada y nebulosa que la ha cazado desde su infancia. Ahora, ella vuelve a Tijuana, su ciudad natal, donde tendrá que enfrentar el dolor y la oscuridad de su memoria y conocer a Silvia (Florencia Ríos).

"Silvia representa a estas mujeres del norte del país, que viven en una ciudad fronteriza como Tijuana, ella está enfrentando un proceso legal en el que lucha por la custodia de su hija, y justo es una mujer que lucha mucho por un objetivo mayor a lo que son sus deseos mismos, más que buscar un futuro que no ha podido vivir, los busca para que su hija si pueda vivirlo", expresó Florencia Ríos.

Silvia trabaja mucho para lograr su objetivo, durante el día es cocinera en un restaurante chino y por las noches es bailarina en un centro nocturno, ella quiere comprar la casa donde actualmente está rentando y que en algún momento vivió Ana, quien vuelve a Tijuana por trabajo para desempeñarse como arquitecta en una obra, con un equipo formado por hombres, donde deberá tomar el poder.

"Justo el personaje de Ana nos da ese rol de los poderes que puede ejercer cada quien, por la educación y la situación que vivimos. A partir de eso, encuentras la unión entre estas dos mujeres que no se habían dado cuenta que se necesitaban la una a la otra, y sobre todo para encontrarse a ellas mismas y es justo lo que pasa cuando las mujeres podemos dejar nuestros prejuicios atrás y apoyarnos porque somos seres necesitándonos".

La película busca brindar un poderoso mensaje abordando temas como el machismo y la violencia de género, y la lucha para parar estas situaciones.

"Sophie dijo que sentía que Tijuana es la ciudad que no duerme, y esto me hizo pensar que México es un país donde las mujeres nunca dejamos de estar alerta, y es un momento bonito en el que alejándonos de la violencia y de los conflictos internos, podemos ver cómo sucede que por fin Silvia y Ana, pueden llegar a dormir aunque sea una noche. Y considero que es algo que hemos experimentado en la cuarentena, esa histeria colectiva y ese miedo que nos provoca tantas situaciones fuertes”.

A raíz de la trama y los mensajes que pretende brindar la película, Florencia está segura que viene a reforzar al movimiento feminista y su labor de lucha, “Esta película me ha enseñado mucho a fortalecer mi discurso y postura feminista, y viene a empoderar este lado femenino que todos los seres humanos tenemos, porque no es exclusivo de las mujeres. Es importante darnos cuenta que podemos ser un gran equipo, al vernos como aliadas y no como competencia, dejar de preocuparnos por cosas materiales, dejarnos de prejuicios y tener empatía”.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en 2017, y a partir de ahí tuvo una extensa gira por diversos festivales nacionales e internacionales, siendo muy bien recibida por los críticos de cine y los espectadores.

“En una presentación que tuvimos, una chica me contó que se identificó muchísimo con mi personaje, y eso me tocó el corazón. Me dijo que justo logré captar la esencia de las mujeres que están viviendo el trabajo nocturno y que tienen muchas cosas en la cabeza. Yo sé que la realidad siempre supera la ficción, siempre me lo dijeron mis maestros y en cada producción lo confirmo, pero sin duda, te puede llegar a tocar y nos reconfirma como seres humanos”.

Se prevé que para mayo la película “Los días más oscuros de nosotras” se estrené en alguna plataforma virtual.

