Fidel Nadal lanza nueva versión de International Love

El cantante de reggae Fidel Nadal, se une a dos enormes talentos mexicanos para dar vida a una nueva y vibrante versión de su clásico International Love, se trata de la estrella del hip hop Santa Fe Klan y de Camilo Lara, líder del innovador proyecto Instituto Mexicano del Sonido. Esto como parte de su próximo álbum El Negro sigue en Guerra-36 años de música con el que el ícono rasta argentino celebrará su extensa trayectoria.

Juntos, estos tres monstruos de la música latinoamericana entregan una canción embriagante que combina reggae, rap y cumbia en un encuentro de géneros musicales que pondrá a todos a bailar sin etiquetas. La versión fue producida artísticamente por Camilo Lara y el videoclip se realizó en la Ciudad de México bajo la dirección de Luis Roberto López.

"Trabajar con ellos ha sido un lujo para mí, estoy muy contento con esta experiencia. Ambos son excelentes representantes de la música en sus estilos", expresó Fidel Nadal.

El tema International Love es una de las canciones más emblemáticas en la carrera de Fidel Nadal como solista. Fue lanzada en 2008 como parte de su álbum homónimo, con una simple de difusión en 2009 alcanzando un éxito arrollador en toda América Latina. Incluso, la canción integró el soundtrack del juego de consolas FIFA 2010 y obtuvo varias nominaciones al Grammy Latino.

El álbum se encuentra en pleno proceso de producción e incluirá reversiones de algunos de sus grandes éxitos, dos temas inéditos y un cover de Los Ángeles Azules. El primer adelanto fue Te robaste mi corazón junto a Los Caligaris, y el segundo International Love 420 junto a L-Gante. Para los próximos temas, los invitados son Pablo Lescano (Damas Gratis), Los Auténticos Decadentes y Los Ángeles Azules.

"Es el concepto de un disco que sea conmemorativo de mi 36 aniversario en la música, así nació la idea de hacer las canciones conocidas mías en combinación con otros artistas de diferentes géneros, empezamos a barajar nombres y así fue como salieron estas combinaciones".

Asimismo, el cantante mencionó que en un principio no le gustó la idea de hacer versiones de sus propias canciones, sin embargo, durante el proceso ha disfrutado mucho compartir con otros artistas de distintos géneros y estilos.

"Pensé que iba a ser algo aburrido porque decía 'por qué cantar las mismas canciones, su ya lo hice 15 mil veces', esas canciones que ya están hechas y que son clásicos. Pero cuando se empezó a barajar el nombre de los artistas y se hizo el llamado y todos aceptaron, me di cuenta que ya era algo interesantísimo y cuando se empezaron a materializar las combinaciones directamente, me encantó y ahora, no me quiero bajar más quiero hacer discos de aniversario en colaboración con otros artistas. Realmente estoy encantado, ha sido muy bueno y enriquecedor".

Respecto al nombre del álbum El negro sigue en Guerra-36 años de música, Nadal comentó que no fue idea suya, y al principio no le agradaba, sin embargo, hizo una interesante reflexión al respecto, y ahora considera que es el título ideal.

"No fue mi idea, y al principio no me gustó, pero después pensé en que la vida es una guerra, porque todos los días estamos con nuestras propias batalla y luchas. Mi camino musical ha sido de guerra, y después de tanto tiempo que uno ve a tantas personas irse y venir, subir o bajar, creo que la palabra está muy bien aplicada porque 36 años se dicen fácil pero es de mucho esfuerzo y de ahí queda perfecto el título".

La diferencia de este álbum con los anteriores, son las nuevas versiones de sus éxitos, y el hecho de colaborar con otros exponentes de diversos estilos.

"Esta producción es grandiosa porque hay que combinarse con otros artistas y hacer un montón de cosas para lograrlo, elegir cada canción grabarla y producirla. Para mí es fácil porque es algo que ya hice, pero lo interesante es el artista que llega y le aporta algo diferente ya sea en su estilo y en la letra".

Asimismo, agregó que las dos canciones inéditas que formarán parte de este disco, espera sean del agrado del público.

"Espero que estén a la altura, después de escuchar tremendas reversiones de mis canciones, porque no es lo mismo jugar solo que con grandes talentos a lado, pero estoy seguro que van a gustar mucho porque vienen desde el corazón".

El año pasado, con la crisis provocada por la pandemia, el mundo artístico y musical se vio frenado con el cierre de foros, auditorios y teatros, además de la cancelación de conciertos, pues se consideró que el arte no era una actividad esencial, algo con lo que el músico no concuerda.

"Eso de que el arte no era esencial es mentira, si hay 100 personas y 92 te dicen eso, lo terminas creyendo porque es la mayoría, pero no por eso es la verdad. Las artes son fundamentales y esenciales en el desarrollo humano, creo que las artes nos hacen ser como somos la humanidad, no creo que hayan sido las guerras lo que nos definan como humanidad. En fin, esta situación pegó muy duro, nos tiró muy fuerte".

Afortunadamente, Fidel Nadal ha continuado con una gira de conciertos presenciales alrededor de la República Mexicana y durante septiembre se presentará en varias ciudades de Estados Unidos como parte del "USA Tour 2021".

Conéct@te:

Instagram: @fidelnadalok

Facebook: /fidelnadalmusica