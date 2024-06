BTS consiente a Army con más de nueve horas de conciertos

BTS y Army tienen una conexión inquebrantable y "a prueba de balas". Así quedó demostrado, una vez más, este fin de semana cuando miles de integrantes del fandom del grupo de K-Pop más exitoso a nivel mundial se reunieron durante más de nueve horas para disfrutar del Bangbangcon 2024, el cual consistió en la retransmisión de tres conciertos, y material inédito.

Como sabemos, este mes de junio BTS celebra con Army los 11 años desde su debut. A pesar de que el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur mantiene a los miembros de BTS alejados físicamente de Army, eso no fue obstáculo para consentirlos a través de mensajes llenos de amor durante la transmisión especial de los conciertos que se realizó a través de Weverse y el canal de YouTube.

En punto de las 21:00 horas, hora del Centro de México, Army de todo el mundo se unió virtualmente para disfrutar de tres conciertos espectaculares. Esta actividad colectiva demostró, una vez más y como si hiciera falta, por qué BTS sigue siendo un fenómeno global.

Una noche llena de sorpresas

Además de los conciertos, el Bangbangcon 2024 sorprendió a Army con una serie de videos inéditos que mostraron a los miembros de BTS en su faceta natural, ya sea con detrás de escena planeando el lanzamiento de Dynamite.

También cuando llegaron al número uno en la Billboard Hot 100, en el cual los chicos compartieron su sentir al ganar el premio. Desde recibirlo en el día del cumpleaños de Jungkook, Jin celebrando, y Suga presumiéndolo en cada oportunidad.





Desde detrás de cámaras durante sus giras hasta momentos íntimos en el estudio, mostrando con naturalidad a Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tal y como lo han hecho durante toda su trayectoria.





Army comparte comentarios, recuerdos y sentimientos

Con el Bangbangcon, los fans tuvieron la oportunidad de experimentar la evolución del grupo desde sus inicios hasta su estrellato global.

La retransmisión de los conciertos revivió la energía y la pasión que sólo BTS pueden ofrecer.

NADIE NUNCA VA A ENTENDER pic.twitter.com/ixmsRdMpLT — carø (@jjkdday) June 8, 2024

Por si fuera poco, a través de las redes sociales y plataformas de streaming, los fans de todo el mundo se unieron para intercambiar sus experiencias, comentar en tiempo real, celebrar y llorar juntos; precisamente recordar la sensación de comunidad y apoyo mutuo que significa ser Army. ¡Fue una completa pijamada morada!





Amor en cada segundo

Uno de los momentos más bonitos fueron los mensajes llenos de amor y gratitud que cada miembro de BTS dedicó a sus fans.

A lo largo del evento, los siete expresaron su agradecimiento por el apoyo incondicional del Army y compartieron sus pensamientos y sentimientos provocando que sus lágrimas contagiaran también al fandom.

Life goes on, un clásico para Army





Bangbangcon 2024 ha sido, sin duda, un evento para el recuerdo. Con más de 9 horas de contenido, tres conciertos inolvidables, videos exclusivos, palabras de aliento y mucho, mucho, mucho amor, esta edición dejó en Army otra experiencia inolvidable y especial.

— Mensaje de #BTS al final del BANGBANGCON 2024;



• "Deseamos que hubiese una mejor manera de decirles esto, más que diciendo que los amamos, pero realmente los amamos muchísimo".



MI FAMILIA SOY LLANTO😭🫂💜



THANK YOU BTS

WE LOVE YOU BTS #BANGBANGCON24 pic.twitter.com/kfWa3KjdKE — A⁷ | rpwp ☁️ (@piedpiper_094) June 8, 2024

¿Qué más sigue en este junio?

Como sabemos el Festa 2024 continúa por lo que aún hay actividades súper especiales que ninguna Army podría perderse, entre ellas la más importante: ¡El regreso de Jin tras concluir su servicio militar!