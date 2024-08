Fernando Cuautle, nominado al Ariel por Heroico, reflexiona sobre la ironía de ser actor en México

Pese a ser reconocido como uno de los mejores actores de la actualidad, nominado en los Premios Ariel en la categoría de Coactuación Masculina por su participación en la película “Heroico”, Fernando Cuautle ve su realidad como “agridulce”, pues asegura tener oportunidades de trabajo limitadas.

“Recibo la nominación con mucha gratitud del camino que se recorre como actor, que es bastante duro, como todas las profesiones, pero estar en esta industria es bien complejo”, comentó en entrevista con El Sol de México.

“Es una celebración agridulce. Lo agrio es la parte en la que ha sido un año complicado y digo ‘¡qué ironías de la vida estar nominado y de repente que el trabajo está a cuentagotas!’”, añadió el actor de 29 años, quien suma otra nominación en los Ariel, pues en la edición del 2021 también estuvo considerado como Mejor Actor por su papel en la película "Nuevo orden".

Con “Heroico”, asegura Cuautle, sumó su trabajo al de una cinta cuya trama ha dejado un precedente de cambio social debido a la trama que aborda, referente a la violencia física y psicológica que los cadetes viven en el Heroico Colegio Militar.

“Cuando salió la película hubo problemas con la Sedena por esta cosa de la denuncia. Creo que sí generó un impacto en la sociedad”, aseguró.

En cuanto a la denuncia social, el actor habló sobre su protagónico en “Rats”, la ópera prima de Carlos Trujano, de la que espera su estreno a finales de este año. “Es de un personaje que él mismo queriendo romper el sistema, se convierte en lo que juró destruir. A raíz de que le roban dinero, trata de hacer justicia por su propia mano, pero termina convirtiéndose en eso que dice que está mal”, mencionó.

CAMBIA LA FACETA

Entre las oportunidades que la industria del cine le han dado últimamente, está “Alvarado espectacular”, una película de comedia cuyo nombre todavía no es definitivo, dirigida por Carlos Santos, director de “Señora Influencer”.

“Está bien también hacer otro tipo de películas”, aseguró quien en su nuevo proyecto compartirá créditos con el comediante de stand up Daniel Sosa, quien es el protagonista.

“Fue un reto enorme, porque hacer reír es una cosa muy seria. Daniel Sosa y yo hicimos una química increíble. Aprendí mucho de la comedia”, aseguró Cuautle, quien después de participar en programas unitarios de Televisa, ha dado un salto importante a la pantalla grande.

“Han cambiado muchas veces mis metas y creo que a todo el mundo nos pasa, conforme vamos avanzando uno va queriendo naturalmente otras cosas”, dijo el actor.

“Primero quería hacer televisión, hice algunos capítulos unitarios en programas y luego fueron mutando mis intereses. La televisión me dio algo y el cine me dio todo, me dio mi vida, entonces lo valoro mucho”, finalizó.