Felipe Avello traerá su buen humor a México

La risa constante, inyectar alegría al prójimo, desarrollarse en lo que le gusta y no tomarse las cosas tan en serio son los pilares que hacen que Felipe Avello se mantenga joven, sonriente ante la vida y con una energía positiva, pese a las adversidades.

El comediante chileno mantiene presente la risa en su día a día y, con ello, aleja las preocupaciones, el estrés y todo aquello que lo “oxida”, reveló.

Gossip La familia disfuncional de Me caigo de risa regresa más gandalla

“Es un asunto genético, de niño me veía más chico de lo que era, en la adolescencia me generaba molestia, uno siempre quiere verse más grande, cuando tenía 18 años parecía de 14 y no me gustaba, pero ahora me ha servido que me vea menor, aunque yo soy feliz con mi edad, no tengo problema y los shows hacen que me mantenga vivo y jovial, de alguna manera”, expresó.

“Estoy fascinado con mi edad (casi 50), la abrazo, sobre todo a esa madurez que uno alcanza en algunas cosas, no tengo la ansiedad del principio. Antes pensaba mucho en mí a la hora de hacer un show, ahora pienso más en el público cómo ellos se van a divertir, dejo mi ego de lado para darle paso a la empatía”.

Parte de esa felicidad que ahora posee, misma que influye en la creación de nuevas rutinas cómicas, se debe a la relación que mantiene con Daniela León, con quien se casó el año pasado y le lleva veinte años de diferencia.

“Ha sido una etapa muy feliz, mi esposa me acompaña en los shows porque trabajamos juntos, ella está a cargo de los efectos de música y visuales, así que si no resulta la parte en la que vuelo en mi próximo show es porque ella accionó mal una palanca", expresó el humorista, entre risas.

“Nos apoyamos muchísimo en nuestro trabajo y ha sido una muy bonita etapa. Estamos como en luna de miel ahora, nos casamos el año pasado y viajamos juntos”, agregó

Ambos están preparando la siguiente presentación del comediante que se llevará a cabo el 11 de noviembre en el Pepsi Center del WTC, a las 20:30 horas.

Este espectáculo llega luego de haber recorrido diferentes localidades en su natal Chile, así como ciudades en tierras aztecas como Monterrey y Guadalajara.

“Es un show humorístico que tiene algunos elementos de stand up comedy, pero es más bien teatral, con vestuario, efectos visuales y especiales, está enfocado a un público masivo y, en ese sentido, el show y yo nos hemos ido adaptando a los cambios de la sociedad.

“Lo que nos hacía reír hace años, ahora ya no, uno tiene que ir de la mano de eso, del cambio en la sociedad, escuchando al público, lo que la gente está interesada y no sólo en México sino en todos los lugares a donde voy”, sostuvo.

Avello define su humor como absurdo, en el que mezcla la realidad y la fantasía, parte de una situación seria, como un testimonial, hasta llegar a lo irreal en la que puede volar, literalmente, por todo el escenario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Mi show es como una cápsula, un espacio donde nos podemos olvidar de todo lo que pasa alrededor, son situaciones fantásticas, los mejores shows resultan cuando logramos olvidarnos que estamos en un evento para el que pagamos un ticket.

“Es una cápsula para divertirme y evadir esa realidad tan dura que nos toca vivir como país, como personas, sobre todo en estos últimos años, ahora que viene un nuevo virus de China, hay que aprovechar para viajar y divertirse al máximo”, aseguró.