Familia de medianoche muestra cómo sobreviven las ambulancias “patito” en CDMX

Cómo es el mundo de las ambulancias no reguladas en la Ciudad de México, cómo viven las familias que se dedican a este negocio y cómo impacta su actuar en la sociedad son los temas de la serie “Familia de medianoche”, que dirige Natalia Beristáin y está inspirada en el documental homónimo de Luke Lorentzen.

Se trata de una ficción, construida a partir los testimonios de varias de estas familias, en la que se cuenta la historia de los Tamayo, cuyos integrantes tendrán que hacer frente a diversas situaciones de riesgo en su oficio como paramédicos en una ambulancia sin licencia, al tiempo que buscan solventar sus problemas personales en los que sus aspiraciones y sueños son amenazados por la desesperación.

“Creo que la particularidad de estas familias es el mundo de la emergencia en que habitan, en el que están constantemente muy cerca de la vida y la muerte, al grado que tienen en sus manos las vidas de otras personas. Todo eso enmarcado por el contexto caótico que implica una ciudad como lo es la capital del país”, comenta Natalia Beristaín, en entrevista con El Sol de México.

“Para nosotros era muy importante mostrar eso que está detrás (del oficio de paramédicos), porque si bien estamos retratando un universo muy particular, queríamos que fuera universal. ¿Y dónde estaba la universalidad de todo ello? Pues para mí viene de lo más humano, aquello en lo que cualquiera se puede espejear, como puede ser no tener para pagar la renta o llevar comida a la mesa o trabajar en algo que no necesariamente es lo que quieres”, agrega, la cineasta.

Nuestro propio lenguaje

Narrada desde la perspectiva de “Marigaby Tamayo”, quien, aparte de ser una joven paramédica, tiene que lidiar con mantener a flote sus estudios de medicina, la historia es una oportunidad para poder conocer distintos contextos sociales del México contemporáneo, marcado por enormes brechas de desigualdad, pero también por un folclor colorido, presente en el lenguaje, las creencias y las costumbres.

Estos elementos permiten que, a pesar de que la serie tenga una estructura similar a los dramas médicos conocidos a nivel mundial, tenga una identidad propia, identificable por los mexicanos y completamente desconocida por los extranjeros.

Cortesía, Apple TV+

“Nuestro ‘tercermundismo’ era algo que me interesaba poner a discusión sobre la mesa, fuerte, claro y con todo orgullo. Por supuesto que las series norteamericanas han marcado pauta sobre qué funciona del género, no por nada han tenido temporadas de 20 años, con un público muy adepto.

“Pero nosotros quisimos tomar lo mejor de la fórmula americana, sin hacer una copia aspiracionista, sino más bien diciendo que nosotros (en México) tenemos nuestra propio lenguaje y forma de entender el mundo”, explica la cineasta, quien en otras de sus producciones se ha centrado en abordar temas relacionados con el contexto contemporáneo mexicano.

Reparto de lujo

Otro de los atractivos de la serie es su elenco, que Beristaín considera “de lujo”, con la participación de actores como Joaquín Cosío —recordado por su papel de “El Cochiloco”, en la película “El infierno” de Luis Estrada— quien encarna a “Ramón” la cabeza de los Tamayo; Renata Vaca, como la joven soñadora “Marigaby”, quien ha participado en películas como Saw X; Diego Calva, protagonista de cintas como “Te prometo anarquía” y “Babylon”; y el joven actor Sergio Bautista, quien a sus 14 años debuta con gran carisma en esta producción.

Además de ellos la serie cuenta con la participación de actores como Yalitza Aparicio, José María de Tavira y Óscar Jaenada.

“Este es un casting de lujo, que se me llena la boca de nombrarlo. Cada episodio tiene un caso en el que los espectadores podrán ver actores que son grandes descubrimientos o que tienen muchísima trayectoria. Esta serie es un proyecto que se finca sobre todo en sus personajes”, finaliza la directora.

Familia de medianoche se estrena el 25 de septiembre en la plataforma Apple TV+.