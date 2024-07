Expulsan a dos alumnos de La Academia, tras el segundo concierto

Sólo una semana les duró el gusto. Ángel y Eugenio fueron los dos concursantes expulsados de La Academia.

Ninguno de los dos convencieron al público, ni mucho menos a los jueces, por lo que, este domingo salieron del programa de concurso de canto y tuvieron que tomar sus maletas y retirarse.

Thania y Cristian fueron los dos salvados de la noche, sin embargo, fueron de los cuatro menos votados de la noche.

En esta ocasión ya sólo quedan 16 alumnos que buscarán concretar su sueño de convertirse en la mejor voz de la décimo cuarta generación de La Academia.

Para el segundo concierto, las críticas fuertes volvieron a estar presentes.

El declive de Eugenio se vio desde que cantó. Antes de comenzar le notificaron que, según los jueces, fue el peor de la primera gala; tenía que recuperarse para este domingo, pero no fue así ya que al cantar junto a Edith “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Cesto, el panel de críticos quedó insatisfecho, indicaron que necesitaban mucho más ensayo y que debían de haber tenido una mejor conexión entre ellos y el público.

Gossip Los jueces de La Academia vienen rudos: "no queremos que nos hagan perder el tiempo"

“En Europa hay ciertos activistas que cuando están en pro de una causa se acercan a una obra de arte le avientan pintura, fruta, pero resulta que estas obras están blindadas. Ustedes llegaron le aventaron pintura y estiércol a una obra de arte, desbarataron, empezaron las desafinaciones, Eugenio no soy Espinoza Paz (que da críticas muy livianas), te tienes que ir de La Academia de esta noche”, expresó Arturo López Gavito.

Una de las sorpresas fue la salida de Ángel, ya que en su show junto a Jessy, que interpretaron “El amor de su vida”, de Julión Álvarez, recibieron buenas críticas; todos coincidieron que era una canción muy complicada de interpretar, sin embargo, lograron el reto.

“Los dos brillaron individualmente y juntos”, comentó Chiquis Rivera.

“Esta canción es tan difícil, lo hicieron tan bien, cuando uno sube al escenario, le hace creer al público que es fácil, de eso se trata, hoy crearon magia, ¡felicidades!”, agregó Cortés.

Eso sí, en toda la semana, Ángel nunca pudo abrirse tal cual es con sus compañeros, él mismo comentó que tenía una barrera que le impedía dar todo de sí y pues, este fue el resultado.

Antes de comenzar el espectáculo de Brandon y Brisa con su canción “He venido a pedirte perdón”, de Juan Gabriel, el joven originario de Sinaloa le entregó una caja de jitomates a Arturo López Gavito, esto luego de que el domingo pasado lo criticara y le dijera que, si no la arma en el proyecto debería de regresarse a cosechar tomates.

Despedimos con tristeza a nuestros queridos alumnos #ÁngelEduviel y #EugenioSalco de #LaAcademia. No podemos dejar de agradecer por todo el talento que nos han compartido durante su estancia. 🥺🙏 #LaAcademia #TeCambiaLaVida



🔴 EN VIVO ahora: https://t.co/9WSkeVIZgz pic.twitter.com/RLzudNSLmt — La Academia (@LaAcademiaTV) July 29, 2024

“Le doy esta caja de tomates que sembré con mis manos y mi corazón. Y así como estos, estoy sembrando mi semilla en La Academia, quiero triunfar y ser alguien en la vida”, le dijo Brandon, quien en la semana confesó que ya no quería estar en este proyecto.

Pero ese regalo simplemente no funcionó para cautivar a los críticos ya que su presentación estuvo desastrosa, por parte de Brandon porque su compañera Brisa tuvo mejores comentarios.

“Tu ejecución vocal mala, desastrosa, desafinaste, ella (Brisa) te estuvo buscando toda la canción, tú por alguna razón la ignoraste, mala ejecución en el escenario. “Brisa tuviste desafinaciones, no hubo un buen dueto, creo que haré muchas cosas deliciosas con estos tomates, pero me encantaría ver que si te quedas, progreses”, dijo Gavito.

“No eran su canción para dos voces tan bellas como ustedes”, completó Espinoza Paz.

“Este reto no se cumplió, no se llevó a cabo. Tu inseguridad, que no vi en el primer concierto Brandon, estaba hoy presente”, sostuvo Lolita.

Y no se diga Tania y Mike León con el tema “De los besos que te di”, de Christian Nodal, que más que una interpretación pareció como el inicio de un romance, según Lolita Cortés.

“¿Ustedes vinieron a cantar a ganar o a romancear?, nuestra carrera es un constante no, el sí es la cereza del pastel, si vienen a echar novio, serían ustedes los que tendrían que irse ahora, no están tomándose esto en serio”, enfatizó Lolita.

Con Isaveli y Caro el cantar fue muy similar. Su canción fue “Amor prohibido”, de Selena Quintanilla, pero aquí los críticos estuvieron enfrentándose entre que lo hicieron bien y mal.

“Me pareció exagerado no me gustó el dueto, debieron de haberse modulado, tienen talento, pero están mal dirigidas”, dijo Gavito.

“Con todo respeto a Gavito, a mí sí me gustó mucho, la presencia escénica, su color de voz me encantó, sí tienen que trabajar cosas juntas, pero se ven hermosas”, comentó la hija de Jenni Rivera.

Esas diferencias en los jueces fueron persistentes, de hecho Lolita y Arturo López tuvieron su primera pelea del show.

“Quiero que personalice sus críticas y que no hable por los demás, es su punto de vista”, le expresó Lolita Cortés a Arturo López Gavito quien generalizó una crítica de la cual la actriz de teatro no estuvo de acuerdo.

Sin embargo, no todo fue malo ya que hubo duetos que sorprendieron a los jueces. Por ejemplo, el que realizaron Julio y Mario con el tema “Tacones rojos”, de Sebastián Yatra. Ambos comenzaron la noche con felicitaciones, tanto de sus vestimentas, como la mancuerna que tuvieron sobre el escenario

“Yo los veo como un dueto, se ven muy bien y lo digo porque todos quieren ser él o la solista, pero piénsenlo, hoy fue una noche linda, me encantó, me enamoraron”, dijo Lolita.

A Flor y Mar les hizo falta un poco la afinación al interpretar “Él lo tiene todo”, de Yuridia, aunque mejoraron el cómo proyectaron su voz, esto no fue suficiente para dejar encantados al jurado.

Caso contrario con Eduardo y Christian que al cantar “Dígale”, de David Bisbal todos coincidieron que fue uno de los mejores de la noche.

“Esto es La Academia, ¡felicidades!”, indicó Lolita.

Leo y Jessi González cantaron “La cigarra”, de Lola Beltrán, pero los críticos indicaron que Jessi lo hizo mucho mejor debido a que la canción fue grabada por una mujer, por lo que Leo no pudo alcanzar bien los tonos.

“Yo creo que en lugar de generar un dueto, Leo te costó mucho trabajo seguirla, Jessi creció mucho en la canción y tú batallaste mucho, te quedaste pequeño en toda la canción”, dijo Gavito.

“La canción está en tono de mujer por eso se lució ella y le partieron la cara a este hombre, lo hicieron lo que tenían que hacer, pero parecía festival de Alcaldía, fue horrible, pero no es culpa de él, sino que la canción es en tono de mujer”, aseguró Cortés.

Se dan con todo

Ya que las polémicas no han surtido efecto de parte de los propios alumnos, los que se robaron el programa por su duelo de palabras fue Lolita Cortés, con el director de La Academia, Héctor Martínez, quien le reclamó a la actriz que no le realiza comentarios director ya que es un caballero. El director se molestó cuando Lolita le hizo una comparación con una película.

“Si lo tomó como insulto, si le quedó el chaleco póngaselo”, le gritó Lolita.

“Abriste una puerta al tratar de ridiculizar, yo no te contesto porque soy caballero, te admiro, jamás le haría eso a un compañero de trabajo si quiere empezar con ridiculizaciones, entonces hay mucha tela de donde cortar (refiriéndose a ella)”, dijo Martínez.

Shows musicales sin crítica



En un momento de la noche, Espinoza Paz amenizó con “La mushasha shula” y “Beso lento”.

Por otro lado, previo a comenzar la gala, los académicos cantaron un popurrí de Los Ángeles Azules con temas como “Listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar” y “Entrega de amor”.