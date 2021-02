Estrena Laura videoclip Antes

La cantante venezolana Laura Guevara estrenó hoy el vídeo del tema "Antes", primer sencillo de su próximo material discográfico llamado "De amores y otras sustancias" que estará presentando durante este año.

Laura comenta que este material será más personal, con una actitud más madura, adulta, fuerte y sensual, pues pretende mostrarse más al natural, y plasmar en cada tema sus sentimientos e ideas.

"El año pasado, la pasé muy mal, al ser extranjera, estar lejos de mi familia y al estar encerrada sola en mi casa en Ciudad de México, pasé por un proceso muy profundo de sanación y de revisión de mi historia afectiva. Empecé a trabajar básicamente en mí, y paralelo a esto estaba saliendo con una persona que me hacía sentir profundamente sola, como que a veces era súper especial, pero en otras ocasiones era de una frialdad y una distancia emocional que me hacía sentir invisible prácticamente", expresó Laura Guevara.

La cantante continúa trabajando en los últimos detalles de su disco "De amor y otras sustancias", el cual estará integrado por 10 temas. Durante los primeros meses del año, estará lanzando algunos sencillos, para presentar el álbum completo en junio aproximadamente.

El tema "Antes", tiene un aire nostálgico, sensual y melancólico, una canción pop con producción electrónica, una especie de mantra auditivo que se pasea entre el inglés y el español para expresar la desconexión al estar en una relación que ya no funciona.

Asimismo, Laura comentó que uno de los aprendizajes más grandes del 2020 fue darse cuenta que es preferible estar solo, que junto a personas que te hacen sentir aislado y desconectado.

"Gracias a este proceso de sanación, me di cuenta que tendía a buscar a personas así en mi vida, porque yo misma estaba desconectada, y cuando uno está así proyecta ese tipo de personas a su alrededor. Escuché una frase muy linda de Walter Riso que parafraseo así, Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia

Que no te hagan sentir como un ser que existe, te dicen que tú no importas o no eres valioso, y eso para tu autoestima es durísimo".

En la canción, también toca la temática de la soledad digital cuando dos o más personas están compartiendo el mismo espacio, sin hablarse, sin mirarse, y sumergidos en sus dispositivos electrónicos. En teoría a través de la tecnología podemos estar más interconectados, pero al mismo tiempo vemos como cada vez, nos cuesta más profundizar e intimar, y las relaciones que están liderando nuestro mundo emocional y nuestra necesidad de conexión son cada vez más superficiales y banales.

Con el objetivo de mostrar una nueva etapa en su carrera musical, Laura se atrevió a mostrar un lado distinto, con una actitud más madura y sensual, sorprendiendo a sus seguidores.

"Este tema lo saqué con la intención de que causara extrañeza en el público que ya conoce mi música, porque es la primera vez que canto en inglés y español, que utilizo como forma de componer los samplers, y digo que esta canción es casi un mantra que no tiene tantas variaciones armónicas y se repite como mantra de energía; usé efectos en la voz y me di permiso de jugar mucho para romper un poco con lo que había hecho antes, y tener espacio para proponer cosas diferentes y explorar nuevas oportunidades".

A raíz de esto la cantante ha recibido muchos comentarios diferentes, desde quienes celebran este cambio, hasta quienes no han quedado muy convencidos, sin embargo, Laura agradece cada mensaje y está muy feliz de esta nueva etapa con la que pretende conquistar a nuevos públicos.

Es demasiado bonito compartir con la gente, por supuesto que extraño los conciertos presenciales, pero el streaming ha abierto una posibilidad muy interesante de conectar con el mundo, por el hecho de que alguien que esté en Turquía, alguien en Jamaica y alguien más en Inglaterra, me puedan ver al mismo tiempo yo estando en México, la verdad es increíble".

