Esteman celebra noche de amor en CDMX

Desde hace una década, Esteman tenía el sueño de presentarse en el Auditorio Nacional, y esta noche lo volvió realidad ante 10 mil personas que se dieron cita en su "Reina leona tour", que tuvo al amor como hilo conductor.

Puede interesarte: Estalla la bomba Molotov: la agrupación lleva su Solo D’Lira al Frontón México

Uno tras otro, seis bailarines entraron al escenario, rodeando una estructura que yacia en medio. Los primeros acordes de "Baila" comenzaron a sonar, mientras el recinto parecía convertirse en una discoteca ochentera.

La silueta de Esteman, quién portaba un saco con barbas en las mangas, apareció bailando detrás de dicha estructura rectangular, que estaba cubierta con una sábana blanca.

Gossip Los Fabulosos Cadillacs traen alegría al Palacio de los Deportes

La manta cayó, y el cantante apareció, sumándose a sus bailarines en la pista, y continuando el show con "Noche Sensorial". El público ya estaba contagiado de esa alegría, y todos se levantaron de sus asientos para celebrar junto con él.

"Esto es un sueño hecho realidad, todavía no sé si lo estoy viviendo, ni me la creo. Es una locura pensar que hace diez años vine por primera vez para tocar en un bar con 50 personas, y hoy estamos haciendo el emblemático Auditorio Nacional con 10 mil personas", dijo, antes de continuar con "Hasta que tú me quieras".

El show siguió con "Burkina faso" y "Para siempre". Enseguida hizo su aparición la primera invitada, la cantante colombiana Juliana Velasquez, quien interpretó con él "Adelante". Sus fans no dejaban de cantar y aplaudir, y algunos ya preparaban obsequios para el artista.

Mientras interpretaba "Amor libre", un fan le acercó una bandera LGBTIQ+, la cual ondeó con alegría, mientras bailaba por todo el escenario. Antes de terminar la canción, la colocó en su cintura, y siguió su show con "Juan y Paul".

🥰🫶 El actor mexicano #JorgeCaballero, esposo de @estemanmusic, sube al escenario a petición de los fans para celebrar con él su primer #AuditorioNacional



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/a8PyLojNvL — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2023

Tras una breve pausa, amenizada con música, el cantautor volvió acompañado de su colega Caloncho, para cantar "Mar".

Con el escenario completamente iluminado se rojo, y un atuendo del mismo color, Esteman puso ritmo de bachata en el lugar, con su tema "Pornostalgia".

El colombiano aprovechó para externar su amor por la Ciudad de México, al sonar "Caótica belleza": "Muchas formas de ser, muchas identidades, es una ciudad muy diversa. Es una ciudad que amo, y donde estoy casado y enamorado", dijo.

Cobijado por el amor de sus padres y la familia de su esposo (el actor mexicano Jorge Caballero), quienes se encontraban entre el público y saludaron a los fans por medio de las cámaras del recinto, continuó su repertorio con un set acustico conformado por "Si volviera a nacer", "Extraños" y "Vencimiento", que entonó con los argentinos Silvestre y la naranja.

🤩🎶 Al ritmo de "Baila", @estemanmusic arranca su show en el Auditorio Nacional, parte de su gira "Reina leona".



📷 Belén Eligio pic.twitter.com/iAPOV1FMUt — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2023

Cuando todos los fans encendieron las luces de sus celulares, el cantante se conmovió tanto que tomó su celular para documentar el momento, y nuevamente reiteró su amor por la Ciudad de México.

El ambiente retro volvió al lugar, cuando Esteman "voló" con ayuda de un arnés, al ritmo de "Milagrosa". A continuación dio paso a su siguiente invitado, el cantante Jay de la Cueva, quien pese a una lesión que sufrió en el pie acudió a la cita para cantar "Despertar".

A petición del público, quienes no dejaban de solicitar su presencia en el escenario Jorge subió para darle un abrazo, y de oso saludó a Jay. "Este momento no estaba planeado", confesó el cantante.

La cumbia dominó la siguiente parte del show, con temas como "Solo" y "Esa parte de mí". Bandalos chinos y Epilogio se le sumaron enseguida para interpretar "Mística", a la que le siguió "Un día en París", sencillo con el cual Esteman pidió la mano de su esposo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras una versión rock de "Vuela vuela", el músico as trasladó hasta la parte trasera del recinto, para recibir a Daniela Spalla, a quien recordó haber conocido en 2013 en la plaza Río de Janeiro (ubicada en la colonia Roma), quien se abrió pasó entre el público junto con él, mientras ambos cantaban "Besos y pendientes".

La alegría de verse fue tal, que la argentina se quedó unos minutos más para cantar "Te alejas más de mí". El artista procedió a presentar a los músicos que lo acompañaron, y cerró su show con "Mr. Trance", "Reina leona" y "Fuimos amor".

Su salida fue tan espectacular como su llegada, pues nuevamente se montó en el arnés, y sonriente "voló" tras bambalinas.