Estalla segundo día del Corona Capital 2024 con Travis, St. Vincent y Black Pumas

Después de un inicio prometedor en el segundo día del Corona Capital, las figuras del cartel de este sábado tomaron los escenarios principales para hacer del festival un día especial para los asistentes.

La banda británica de rock Travis hizo suyo el escenario Corona con un show que tuvo como principales éxitos los clásicos de su repertorio "Closer", "Side", "Sing" y "Why Does It Always Rain On Me?".

La agrupación de Glasgow, Escocia, cuyo vocalista es Fran Healy, también incluyó un set dedicado a su último disco "L.A. Times", lanzado este año, por ejemplo "Alive".

Antes de dicha presentación, el público vio desfilar a St. Vincent en el mismo escenario. La cantante estadounidense, cuyo nombre real es Anne Erin "Annie" Clark lució sus acordes de guitarra y su característica voz.

"Reckless" fue el tema con el que abrió el show, para después repasar, en una hora, otras canciones como "Los Ageless", "Pay Your Way In Pain", "Broken Man", "Digital Witness".

De igual forma que Travis, la artista aprovechó su estadía en la Ciudad de México para dar lo mejor de su nueva producción "Todos nacen gritando", entre ellos "Pulga".

Además del buen ambiente en el escenario principal, en los otros no faltaron los destellos de talento. Más temprano, en el Corona Cero, Black Pumas brindó un recital digno del atardecer en el Autódromo.

Sus éxitos sonaron fuerte, haciendo que la actuación de la banda de Austin fuese aplaudida al máximo. En el mismo escenario, Primal Scream ofreció canciones como "Love Insurrection" y "Ready To Go Home".

New Order, Melanine Martinez. The Blaze y Shawn Mendes serán los encargados de cerrar el segundo de tres días del festival.