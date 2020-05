[Especial] Heavy Metal, el legado de las grandes bandas

En 2010, el 16 de mayo fue declarado como el Día Internacional del Heavy Metal, tras la muerte del cantante Ronnie James Dio, quien fuera líder de reconocidas bandas como ELF, Rainbow, Black Sabbath y DIO, considerado un referente internacional de este género y llamado “La voz del heavy metal” por su habilidad para cantar en tonos graves y agudos.

El Heavy Metal es un género musical que surge en los años 70 entre los barrios obreros del Reino Unido, expandiéndose rápidamente por el mundo, especialmente en Estados Unidos. Este género se caracteriza por poseer ritmos potentes, crudos y agresivos. Socialmente, el heavy metal es una forma de levantar la voz y protestar ante diversos aspecto políticos, sociales y culturales con los que se está en desacuerdo.

Este estilo musical llegó a México a principios de la década de los 80 y pese a todas las limitantes y restricciones que habían hacía la música en aquellos tiempos, surgieron grandes exponentes del género que continúan vigentes gracias a su calidad musical, siendo Luzbel una de estas bandas pioneras.

A mediados de los 80, en Cuernavaca el heavy metal fue una alternativa para los jóvenes que no comulgaban con los géneros que estaban de moda y sonaban por todos lados, como el pop, el rock en español y el rock clásico

“Del otro lado del océano, en la ciudad de Cuernavaca, en condiciones menos favorables, los jóvenes que gustaban del heavy metal nunca imaginaron realizar la misma práctica que los metaleros británicos, quienes hacían todo con tal de hacer más intensa y real su pasión por la música. Eran los primeros años de la década de 1980, la crisis económica surtía efecto en los hogares de la clase trabajadora, no había espacios para la recreación juvenil ni mucho menos para realizar actividad deportiva; los conciertos eran cosas del primer mundo, así que solo se tenían referencias en las revistas de algún programa de televisión o de las amenas y entretenidas charlas de chavos que habían viajado en busca de mejores oportunidades al vecino país del norte, quienes, en su experiencia, habían asistido a un concierto masivo en California, Chicago o Nueva York”, expresa Paco López en su libro “Cartografía Sonora. Una mirada a la historia del rock en Cuernavaca 1962-2006”.

La popularidad de este género fue creciendo en Cuernavaca convirtiéndose en una importante oleada cultural. Por lo general, los metaleros solían conocerse en las escuelas, principalmente en la secundaria y preparatoria.

“Los metaleros lograron establecer puntos de reunión, como el ‘Morelotes’, donde se encontraban semanalmente y se hacían nombrar ‘La banda metálica’ (encabezados por Nina punk, los hermanos Olascoaga y Martín ‘el hereje’ Ramírez) para intercambiar música, organizar tocadas e idas al D.F. para las mismas, constituyendo, sin imaginar, la primera manifestación organizada de lo que hoy llaman ‘tribus urbanas’”.

A raíz de La banda metálica empiezan a surgir las primeras agrupaciones de metal en Morelos, influenciadas principalmente por bandas de metal clásico como Black Sabbath, Metallica, Slayer e Iron Maiden.

“Padre Nuestro, que se llamaban Paternoster, era un grupo más de metal melódico aunque tuvieran influencias de trash death. Ese grupo es importante, es como el punto de partida porque fue el que profesionalizó, vamos a decirlo de esa manera, el sonido del metal al grabar de manera independiente un par de demos, luego lograr el disco y ser distribuido en ese entonces por un sello que se llamaba Avanzada Metálica, que reunía lo más importante del metal underground en México”.

Elías Peralta y Darkness, banda pionera en Morelos

Elías Peralta, reconocido músico en Morelos, fue uno de los precursores del heavy metal en el estado, quien formó parte de Padre nuestro y posteriormente Darkness, esta última continúa activa y trabajando para llevar los inicios del género a las nuevas generaciones.

“El heavy metal llegó a mi vida en la infancia, el novio de mi hermana mayor le prestaba discos, en esta onda de querer compartir los gustos; pero ella no los escuchaba, entonces los dejaba ahí; yo empecé a escucharlos y se puede decir que descubrí el género casi por accidente, me gustó mucho la música y sobre todo lo que me hacía sentir, creo que es algo que me transmite mucho a nivel emocional, desde el primer momento que escuché sentí una emoción muy fuerte”, comentó Elías Peralta.

“En la prepa conozco a los hermanos Omar y Jorge Salgado y a Paco López, quienes forman la primera banda de heavy metal en el estado; junto a otros dos chavos comienzan a tocar covers y posteriormente hicieron dos canciones originales con ritmos y letras muy básicas, pero ya era un trabajo propio. Después, Paco sale y se unen Luis Ramón Tamayo y Martín Ramírez, ahí oficialmente se forma la primera banda de heavy metal que es Padre Nuestro, que no solo es reconocida en Morelos sino en la república mexicana. Tiempo después sale el baterista y entro yo a la banda”.

El círculo de bandas en Morelos que había en esa época, salía a tocar a diferentes estados de la república mexicana y a compartir escenario con bandas importantes de la escena, que en ese entonces era muy pequeña. Después de su camino con Padre Nuestro, Martín Ramírez y Elías Peralta salen para integrar Darksness.

“Estábamos más interesados en una música mucho más agresiva, ya empezaba a sonar el speed metal y trash metal, y eso nos llamaba mucho la atención y formamos Darkness en 1990, y compusimos material original porque era uno de los requisitos para tocar en la Ciudad de México”.

Tras grabar su primer material se dan a conocer en otros estados de la república y en otros países incluso tuvieron mayor reconocimiento que en Morelos.

En 1986, Elías tuvo contacto con otros chavos que tocaban algún instrumento e inicia su camino por el heavy metal / Cortesía | Elías Peralta

Gracias a este reconocimiento, tuvieron la oportunidad de tocas en el legendario Iguanas de Tijuana, en 1991, un lugar destinado para bandas extranjeras como Nirvana y The Ramones, siendo Darkness la primera banda mexicana en presentarse ahí.

Después, tuvieron cambios en su alineación, convirtiéndose en cuarteto y graban su primer material de larga duración llamado “Réquiem”.

En 1998 deciden separarse. Pero el camino de la banda no terminó ahí, pues 17 años más tarde deciden regresar para dejar un antecedente de lo que había sido el metal en años anteriores en Morelos.

A la fecha el heavy metal continúa vigente entre jóvenes y adultos, con bandas importantes que perduran en el gusto del público y que se han mantenido en la escena con el pasar de los años.

