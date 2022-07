Española Vega quiere demostrar con su música que feminismo no es moda

La libertad es el eje conductor de Mirlo blanco, nuevo disco de Vega (Córdoba, 1979), cantautora española, quien está convencida de que la música comparte reflexiones sobre el bienestar de la sociedad, y ella busca activar su voz contra la desigualdad de género, hacer notar que el feminismo no es una moda sino un modo de manifestar el bien para todos.

“El hilo conductor del disco es completamente libre y honesto, las canciones no están creadas pensando en formar un disco y lo que resulta es la libertad en la parte temática y musical. Me atrevo a decir que es el disco que más paz me ha dado, me siento tranquila, satisfecha y contenta en la forma en que se hizo, cómo nació y cómo trabajamos las canciones”, refirió Vega en entrevista durante una visita reciente a México.

De esta producción destaca la canción Ladra, que hizo en colaboración con la mexicana La Marisoul, vocalista de La Santa Cecilia y la cantante chilena Francisca Valenzuela. Grabada y producida a distancia por la pandemia, es una suerte de himno al feminismo no entendido como una lucha única por las mujeres, sino por la seguridad y paz de toda la sociedad.

Vega abunda que se trata de una canción que reivindica el derecho de expresión de las mujeres a quienes les quieren poner un bozal cada vez que expresan la violencia y diferentes agresiones de las que son víctimas. La cantante asegura que a ella, como artista, jamás podrán ponerle un bozal y se manifestará cuando sea necesario contra las desigualdades.

“Es una canción que viene de un activismo feminista, pero no desde el punto de vista exclusivo de la mujer porque no es excluyente, es una canción que pone de manifiesto que carencias tienen las mujeres o las minorías en general. La gente que no tiene igual de derechos en todos los niveles sociales. Me parece que es una temática que exige el bien de todos no sólo de las mujeres, el bienestar de mujeres hombres, hijos, familias, sociedad en general

“El feminismo parece tener un boom, pero no debería ser un boom, debería ser algo que realmente se moviera. Parece que las mujeres tenemos más protagonismo pero en realidad tenemos únicamente espacio para quejarnos y si persisten las quejas es porque no han cambiado las condiciones”, reflexionó quien ha sido nominada al Grammy Latino en dos ocasiones.

Francisca Valenzuela y La Marisoul, además de ser amigas de Vega, comparten su perspectiva sobre la igualdad de género. Cada una cantó la melodía completa y en la postproducción se hizo la mezcla de voces. Vega espera empatar su agenda con las de ellas para interpretarla en vivo.

“Las tres colaboradoras somos amigas, siempre hemos coincidido, nos hemos visto en diferentes eventos y se hace bonito ver algo que se fue convirtiendo en una amistad y ahora concluye en una colaboración musical, fue algo natural nada impostado”, refirió quien produce su propia música.

Vega confiesa que este disco la contiene por completo en el sentido de resumir su estado de ánimo: "Todo lo que resume es mi verdad, hay días maravillosos y otros no, pero ahora me siento libre”, concluyó.