Erick Elías tiene en la mira al Oscar tras su papel en Despierta mamá

Erick Elías está con un pie ya en la próxima entrega de los Premios Oscar 2025. Curiosamente, no es una cinta mexicana la que podría llevarlo a este evento, sino un filme de acción y suspenso panameño titulado “Despierta mamá”, que protagonizó y ya está en cartelera en México.

“Es un primer paso, escuchar la palabra Oscar o que hay posibilidad de entrar a algo que tenga que ver con el Oscar es muy emocionante y sí, por ahora es un primer paso”, afirmó Elías en entrevista.

“Cada país selecciona sus fuertes para representarlos en estos premios, estamos en la opción de Panamá, ya entramos en una siguiente etapa en donde ya veremos qué sucede, pero que sea considerada por un país a representarlo es emocionante”, agregó.

“Despierta mamá” es la selección de Panamá para representarlo en la categoría de Mejor Película Extranjera. Es una película escrita, dirigida y actuada por Arianne Benedetti en la que aborda temas como la desaparición de menores y el maltrato psicológico. En la trama, el originario de Guadalajara da vida al padre de la pequeña que desaparece.

“Es un hombre que tiene una enfermedad terminal, se va despidiendo de su hija y su mujer hasta que viven ellas dos solas y aisladas de la civilización, mi hija desaparece y hay muchos recuerdos de lo que vivimos como familia, es como toda la parte familiar, dentro de la búsqueda de la niña”, dijo.

A través de esta historia, también se busca concientizar sobre la problemática que afecta a los menores, como la trata, desapariciones o el maltrato.

“Latinoamérica nos une en muchas cosas positivas, pero también en las negativas, como este tipo de desapariciones de niñas que lo vemos en las noticias todos los días y no exentan a México, creo que es importante visualizarlo, reflexionarlo y, por otro lado, verlo en una pantalla así, con una historia bien hecha, bien contada, pero con temas que nos toca muy fuerte y que no son ajenos a nosotros, puede ayudar a erradicar esta situación”, expresó.

“Despierta mamá” ya está disponible en cines mexicanos.

Elías indicó que, aunque no piensa todo el tiempo en eso, sí es algo supersticioso, sobre todo en días previos a que se hagan oficiales las nominaciones de los Premios Oscar.

“Soy supersticioso en tener una energía positiva durante las filmaciones, a veces traigo en mi mochila algo que me regalaron mis hijas o algo que me regalen.

“Por ejemplo, a veces tengo superstición de entrar con el pie derecho al escenario o al set y hay veces que he entrado al escenario, pero no recuerdo con qué pie entré y me regreso para volver a entrar”, dijo.