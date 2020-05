“En la intimidad” con Andy Zuno

Como parte de la iniciativa #QuédateEnCasa, este viernes 22 de mayo, el cantante Andy Zuno realizará el concierto virtual “En la intimidad” a través de su canal de YouTube a partir de las 20:00 horas, con el objetivo de presentar su nuevo sencillo que lleva el mismo nombre y brindar un momento de alegría y música a sus seguidores.

“Es un concierto para recorrer mi trayectoria musical y presentar el nuevo sencillo llamado ‘En la intimidad’, pensamos en esta idea para estos tiempos de confinamiento, y seguro si no estuviéramos pasando esta situación, hubiéramos hecho una presentación en vivo, pero ahora que no es posible, quise adaptarme a la nueva realidad, hacer uso de la tecnología y hacer esta presentación vía remota con las herramientas que tenemos a nuestro alcance para llegar hasta los hogares de la gente que me ha apoyado siempre”, expresó Andy Zuno.

El sencillo “En la intimidad” es un cover del tema que grabara Thalía en 1991, como parte de su segundo LP como solista. Andy señaló que una vez más revistió un tema originalmente interpretado por una cantante femenina, para darle un giro absoluto al sentido de la canción, para brindar una versión distinta sin ningún afán de competir.

“Considero que es una de las canciones que ha sobrevivido el tiempo y el espacio, a casi 30 años de haber sonado por primera vez, aún la escucho y me provoca la misma emoción que en aquel entonces. Además para las nuevas generaciones, es un tema nuevo que les ha encantado. Grabar este tema es también un homenaje a Riba, autor de este y muchos éxitos de los ochentas y noventas. Fernando fue una gran influencia e inspiración para mí, tuve la oportunidad de que me permitiera revisitar sus temas y que se sintiera feliz y orgulloso de mis versiones”.

A poco tiempo del lanzamiento de este tema, Andy ha tenido un muy buen recibimiento por parte del público, pues a través de sus redres sociales ha recibido buenos comentarios y felicitaciones por su increíble versión.

“Es una canción muy rítmica, fresca y alegre que nos invita a cantar y bailar, una canción conocida y que nos conecta a la nostalgia. Estoy gratamente sorprendido con todo lo que ha pasado, la gente está muy contenta con este lanzamiento, he recibido muestras de aceptación bastante favorables”.

Cabe destacar que previo al concierto virtual, Andy tendrá una sesión en vivo con Monina Mistral (personaje interpretado por Montserrat Marañón) en su espectáculo cabaret “Las noches con Monina Mistral” en una entrevista para conocer más sobre Andy, recordando el formato de los antiguos programas de televisión musicales y de variedad.

“La entrevista en ‘Las noches de Monina Mistral’ será la antesala del concierto, haremos un pequeño encuentro vía remota con Monina, a modo de los programas de variedades que había antes en la televisión, donde el entrevistador tenía la capacidad de entrar en la intimidad del artista y que el público se sintiera cerca de él; quise replicar esa fórmula en este show y espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros”.

Asimismo, Andy destacó que de la mano de Guanamor Music y Guanamor Films este concierto será grabado, para continuar promoviendo el sencillo “En la intimidad” y tener un grato recuerdo de los temas que han sido parte fundamental de su carrera, material que será publicado en las plataformas digitales.

Desde muy pequeño, Andy tuvo la inquietud dedicarse a la música y a la actuación, pero en un momento era algo que veía muy lejano, sin embargo, la vida le sonrió y el esfuerzo poco a poco dio sus frutos.

“Fue un sueño de toda la vida, siempre jugué a ser cantante y actor, nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Cuando crecí, la pregunta era qué vas a estudiar y siempre pensé en esto, pero era un poco remoto la idea de cómo lograrlo, porque no nací en la Ciudad de México, ni venía de una familia que se dedicara a esto, y pensaba en cómo hacer camino en algo que era desconocido para mí; pero siempre tuve eso en mente, como una meta. Las cosas se fueron dando y sin duda, mi carrera me ha brindado las mayores satisfacciones de la vida, he sido un hombre muy afortunado, ya por el hecho de dedicarme a lo que me gusta y vivir de esto que me apasiona y me llena el alma”, finalizó.

