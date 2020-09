Emig LV te conquistará con su música

El cantautor venezolano Emig LV se ha posicionado como una de las jóvenes promesas del género urbano a nivel internacional, consolidando poco a poco su gran sueño de llevar su música a cada rincón del mundo.

Recientemente, presentó la canción "Horas", tercer sencillo que ha dado a conocer durante el 2020, pues tiene la firme idea de compartir música con sus seguidores para conectar con ellos y como con todas sus canciones, ha tenido gran aceptación.

"Esta es una canción que trabajé durante la cuarentena. Mi música siempre ha tenido una buena respuesta, pero esta canción especialmente ha tenido un buen impacto, es una canción muy conceptual y tiene samples de canciones clásicas del reggaeton y la gente ha conectado muy bien con ella", expresó Emig LV.

Cortesía | Emig Lv

Cabe destacar que su estilo fresco e innovador ha conquistado a productores importantes y reconocidos a nivel mundial, aquellos que han trabajado con artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal y Flo Rida.

"Mi catálogo de canciones lo han escuchado importantes productores como el de Anuel y realmente ha sido un gran orgullo que sepan de mi música y sobre todo tener la oportunidad de trabajar con ellos".

Este tiempo de confinamiento, Emig ha pasado tiempo con su familia y ha aprovechado para descansar y concentrarse en su proyecto musical, sobre todo se ha concentrado en buscar la manera idea de acercarse a su público a través de sus redes sociales.

"Este tiempo fue para estar en pausa y estar con los míos pero sobre todo para preparar este proyecto, estar al pendiente de mi público en redes sociales, haciendo nuevas canciones y videos".

Desde pequeño Emig tuvo inquietud por la música, pues demostró su talento desde sus primeros años de edad.

"Creo que uno siempre sabe de que lado está la balanza. Desde niño mostré mucho interés en la música, empecé a escribir mis canciones yo solo, descubriendo todo lo relacionado a la música y hasta los 15 años que inicié de manera profesional".

A su corta edad, Emig ha hecho giras por Estados Unidos y Europa, posicionándose como uno de los mejores exponentes del reggaetón.

"Ha sido una experiencia muy interesante llegar a otros lugares del mundo, incluso donde no se habla español, pero la música es un lenguaje universal para conectar y ha sido muy chévere llevar mi música y una parte de mi cultura. En algunos lugares el reggaeton no es muy conocido, y he tenido la fortuna de ser uno de los primeros exponentes por ejemplo en Bulgaria soy considerado uno de los pioneros. Estuve en Israel también y es chévere llevar la música para muchos países trascender fronteras y aprender mucho de las diferentes culturas".

Cortesía | Emig Lv

Emig LV comentó que para finalizar el 2020 tiene planeado el lanzamiento de más sencillos y vídeos, además de que realizará importantes colaboraciones musicales con artistas y productores de Estados Unidos para hacer una nueva fusión del género urbano y seguir conquistando a su público.

Conéct@te:

Instagram: @emiglvz