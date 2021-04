Eliezer Boyer estrena tema para la pandemia

El cantautor y músico venezolano Eliezer Boyer busca transmitir mensajes positivos y conscientes a través de su música. Tal ha sido el caso del tema Sin pero con que lanzó en colaboración con su colega y amigo Enio La Fórmula, una canción ideal para la difícil situación que se vive con la pandemia.

"Ha sido muy bonita la recepción del tema, los comentarios han sido super positivos, la gente se identificó con la canción porque en medio de este tiempo en lugar de centrarnos en las quejas, hay que recordar lo que tenemos como lo es la salud, la familia, la fe, la esperanza y el amor. Por lo general, la gente siempre piensa en lo que no tiene, pero pocas veces recuerda lo que si tiene y justamente esta canción nace en medio de ese momento donde estamos estamos batallando no sólo con el Covid-19, sino con la situación del país", expresó Eliezer Boyer.

Respecto a la colaboración con Enio, el cantante comentó que son amigos desde hace muchos años, y el trabajar juntos en este tema fue algo que se dio naturalmente.

"Enio es un amigo de años, participamos en un reality show y ahí nos conocimos. Muchos lo conocen por su participación en la agrupación Tecupae y juntos escribimos una canción para la agrupación Bacanos que fue muy conocida en su momento, se llama 'Te doy mi amor', que incluso fue el tema de una telenovela protagonizada por Gaby Espino. Ahora decidimos hacer esta canción que busca llenar de fe y esperanza a quienes la escuchen".

En su proyecto musical, Eliezer tiene el objetivo de expresar canciones con mensaje y siempre un contenido positivo.

"Mi idea es hacer música consciente y con un propósito, que tenga ese punch de la música actual, pero con un contenido que nos construya como sociedad y nos haga mejores personas. Ese es el estandarte de lo que hago".

A principios de 2021, presentó también el tema Jesús el mismo de ayer, cuyo video realizó junto a sus hijos y a las pequeñas Sara y Tiffany Influencers venezolanas.

"Esta canción es una primicia para papá Dios. Trabajé junto a mi tribu o sea mis hijos y las pequeñas Influencers cuyo canal se llama 'Nuestra ventanita'. Principalmente esta canción es para recordarle a la gente que Dios sigue haciendo milagros, que en nuestro día a día muchas veces no nos damos cuenta pero el simple hecho de poder respirar y tener salud es un gran regalo".

Asimismo, platicó cómo fue el proceso de grabación de la canción y el video, al trabajar con niños pequeños.

"Fue espectacular, no es tan fácil cómo se ve, el tener a todos los niños ahí, es un trabajo de paciencia y mucho amor, sin duda fue una gran experiencia".

Desde muy temprana edad, Eliezer descubrió su gusto por la música y supo que este era el camino que quería tomar en su vida.

"Mis padres siempre me rodearon de música, y más que yo buscarla, la música me estaba buscando a mí, y mis padres hicieron lo propio, me llevaron a una escuela de música, estuve estudiando guitarra y después comencé a dar clases. A los 18 años participé en un reality show de canto en Venezuela, a partir de ahí se me abrieron muchas puertas y oportunidades".

Como compositor ha destacado por sus magníficas letras, incluso con el tema "Sol detente" interpretado por Alex Campos obtuvo la nominación al Grammy Latino y realizó una gira por Colombia.

Actualmente es el director de una escuela de música en Valencia, y sin duda, ha sido muy gratificante compartir sus conocimientos y experiencias con los alumnos.

"Ha sido super bien, eso demuestra que los venezolanos nos seguimos reinventando".

Recientemente lanzó el tema Alicia, una canción que retrata esa situación en la que una persona se enamora de alguien, pero ese alguien sólo lo quiere como amigo, por lo que lo manda a la 'friendzone' como se dice popularmente.

En el video, se puede ver a un paciente enamorado de su doctora, pero al final sólo se convierte en un amor platónico. Este material audiovisual fue filmado en la ciudad de Valencia en Carabobo, Venezuela bajo la dirección de Sami Requena.

La campaña de promoción de este tema ha contado con la participación de artistas, colaboradores, Influencers y seguidores, que a través de videos en las redes sociales han contado sus historias de amor en la Friendzone.

Conéct@te:

Instagram: @eliezerboyer

Facebook: /eliezerboyer