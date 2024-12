Elenco de Turno Nocturno vivió experiencias paranormales filmando el episodio de La Planchada

Presencias extrañas rondaron el rodaje de “Turno nocturno”, la nueva cinta de Rigoberto Castañeda basada en la leyenda de “La Planchada”, una enfermera de nombre Eulalia que trabajaba en el Hospital Juárez, antes llamado Hospital de San Pablo que luego de una ruptura amorosa, enfermó y se internó ahí mismo, donde murió.

Se dice que después de su muerte, el alma de Eulalia deambula por el hospital y atiende a enfermos en estado crítico, por lo que algunos consideran que es un espíritu bondadoso, pero otros más creen lo contrario. Su historia es llevada a la pantalla en el filme que se estrena ese fin de semana.

“Yo creo que esta película va bendecida por la cantidad de fantasmas reales que había en el set, bendecida por los espíritus que de verdad estaban en ese lugar”, afirmó en entrevista la actriz Patricia Reyes Spíndola.

“Todos sentíamos algo al entrar ahí (al set de grabación, en un edificio abandonado del Centro Médico) y ellos nos protegieron para que se volviera una gran película acompañada con espíritus de verdad”, agregó la actriz, quien da vida a una de las enfermeras que auxilia a la protagonista.

Paulina Gaytán encabeza el elenco, como una enfermera de nombre “Rebeca” que recién llega al hospital y está a prueba en el turno nocturno. Ella debe cumplir dos reglas: no involucrarse con el personal con el que trabaja y no dormirse, ya que los pacientes necesitan medicamentos.

“La leyenda de “La Planchada” la conozco desde hace tiempo, y haciendo la investigación, la problemática de trabajar en un hospital y más en el turno nocturno, me parece extremadamente interesante y si juntas las dos cosas, se logra una gran historia”, comentó el director, Rigoberto Castañeda, conocido por filmes como “Kilómetro 31” y “Sin origen”.

Además del espíritu que ronda los pasillos del hospital, mismo que es encarnado por Fernanda Echeverría, la cinta también aborda temas como el machismo que existía en la década de los 70 entre el personal de salud, sobre todo de doctores hacia enfermeras, así como los abusos laborales, físicos y sexuales de los que las mujeres eran víctimas.

Esta situación es representada con la relación laboral que mantiene el personaje de Tony Dalton, y la protagonista.

“Más allá de la historia de terror que existe, el tocar unos temas tabú, lo que pasa tras bambalinas en hospitales, con doctores, enfermeras, ese tipo de cosas, es importante contarlo para sacar a la luz que existe eso, tal vez menos de como pasaba hace 45 años, pero es algo que sucede”, aseguró Dalton.

Para la filmación, el director contó con asesoría de un doctor y una enfermera, para evitar caer en errores en los términos médicos, así como la forma de manejar instrumentos.

Muchas de las escenas contienen altas dosis de “sangre” y dramatismo, con ciertos elementos que remiten a otras producciones, sobre todo series de terror actuales; esto, dijo Rigoberto, no fue planeado, sino que fue parte de la libertad del equipo de maquillaje.

“Como escritor o director siempre vas a tener ciertas referencias que a veces son conscientes y otras inconscientes y cuando te haces consciente de ellas, tienes dos caminos: atraparlas y hacerlas tuyas, hacerles cambios para apropiarte de ellos o intentar buscar la originalidad.

“Por ejemplo, en una escena se ve de un lado una herida hospitalaria y del otro algo que inventó el equipo de maquillaje, ya cuando vi el diseño me pareció muy lindo y no encontré el referente hasta después que vieron la película me dijeron que se parecía a una serie y yo dije: ‘oh, maldita sea’, pero pasa muy seguido y ni modo, es algo normal, también hay otros referentes más interesantes dentro de la película”, confesó el cineasta.