Ela Jiménez quiere cautivar al público con su música

La cantante morelense Ela Jiménez, presenta su reciente sencillo “A dónde vas”, y poco a poco busca consolidar su carrera musical, demostrando su gran talento y pasión por la música, algo que la ha acompañado a lo largo de su vida.

“Comienzo a cantar desde que estoy chiquita, toda la vida me ha gustado mucho cantar y escribir, en un momento de mi vida me salí un poco del camino de la música, pero siempre estuvo en mí, siempre me gustó cantar y lo hacía más de hobbie”, expresó Ela Jiménez.

La joven decidió emprender otro camino profesional, y estudió una licenciatura y maestría en Psicología Clinica, sin embargo, la música siempre estuvo presente en su vida, y de alguna manera trataba de crear canciones.

Posteriormente, Ela volvió a apasionarse tanto con la música, y como ya tenía escritas distintas canciones, decidió grabarlas y compartirlas con el público. Fue así que en 2020 lanzó su proyecto de forma independiente, con los temas “Que más da, “Bailas por mí” “Loquito” y “Veneno”, las cuales serán parte de un EP que lanzará en mayo próximo.

“Lo que te puede dar mi música, es que te idenifiques y que puedas sentir. Para mí la música es medicinal, es muy terapeútica, como una curita. Yo sano mis heridas, escribiendo, cantando, hablando de mis vivencias y compartiendolas con el público. Quiero que la gente se de cuenta que por medio de la música somos uno mismo”.

Su último sencillo “A dónde vas” cuenta con un vídeo que incluye la letra de la canción, y que el público ha disfrutado al máximo. Esta canción, mezcla el pop con el sonido de la música urbana, y en la letra aborda la temática de cuando has pasado una ruptura y no sabes a dónde ir.

“Es una canión que escribí totalmente de mis vivencias y con mucho amor. Este tema, va mucho de la mano con la pasada que se llama ‘Veneno’, es como un conjunto, dentro de todas las fases que pasan cuando tienes una ruptura, es decir, que empiezas con la negación, con el tú me hiciste, yo que te soporte tanto. Y después llega ‘A dónde vas’, esa parte donde dices estoy totalmente perdida estaba tan acostumbrada a ti, mis planes eran contigo, todo eso, el sentirme bien era estando contigo y de la nada cuando termina la relación y llega ese cuestionamiento de a dónde estoy yendo, no conozco estos lugares y me siento un poco perdida”.

Es así como “A dónde vas” se une a los sencillos anteriores, para ser parte del EP que terminará de integrarse con el tema “Sirena”, que muy pronto Ela estrenará a través de las plataformas digitales, para cerrar este primer material discográfico.

Todos los sencillos, han sido muy bien recibidos por parte del público, pues a través de redes sociales le han expresado sus comentarios y felicitaciones, reconociendo el enorme talento de la joven.

“Al proyecto le ha ido bastante bien, es lo que más contenta me tiene, me da mucha felicidad que mucha gente se ha podido identificar, ver que las canciones están siendo pegajosas y que se está hablando de algo real, que no solamente es la música de voy a ir a bailar y todo eso, sino que se están identificando con las letras, y le dan un sentido importante”.

Justamente Ela inició su carrera en medio de pandemia, por lo que le ha sido más difícil por las limitantes que esta situación conlleva; y además por llevar su carrera e forma independiente.

“Ha estado muy complicado, siendo sincera en estos momentos nadie me topa, y agradezco mucho a las pocas personas que me conocen por su gran apoyo. Y aunque es difícil, no me voy a rendir, yo sé que este camino es muy lento, a veces me desespero, pero todo lo que se hace con el corazón conlleva esfuerzo y tiempo; poco a poco dejaré fluir mi música, y también mis emociones para sacar más rolas dando lo mejor”.

A raíz de su propia experiencia, Ela brinda un mensaje y consejo a aquellas personas que quieren dedicarse a algo, ya sea a la música o algún otro ámbito, pero aún no se animan a dar el primer paso para cumplir su sueño.

“Muchas veces la gente piensa que no lo va a lograr o está preocupada por el qué van a decir o si se van a burlar; y debido a eso no lo intentan, pero hay que saber que siempre habrá gente mala que te crítica, pero hay que seguir adelante, al final cuando te ven arriba se van quedando callados. Así que dalo todo, no voltees atrás sólo para hacerle saber a todos que si se puede. Además no tienes que demostrarle nada a nadie, sólo a ti mismo para sabe de lo que eres capaz, sin duda, esa es la mejor satisfacción”.

Finalmente, Ela Jiménez adelantó que lanzará un cover el próximo 8 de marzo, en apoyo al movimiento feminista del que es parte. Y para mayo, estará listo su primer EP, con el que busca conquistar al público en Morelos, todo México e incluso a nivel internacional.

Conéct@te:

Instagram: @soy_elajimenez

Facebook: /ElaJimenezMusic













➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local