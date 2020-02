Años después de su participación en La Academia, el cantante jalisciense Fabrizio “El Tylapia”, vuelve a la música con un proyecto propio, bajo el género sierreño, mostrando una esencia personal con composiciones propias.

Para iniciar este camino por la música de banda, “El Tylapia” lanzó el sencillo “No quiero ser tu amigo”, con la disquera Piedras de Lumbre Récords, bajo la dirección de Fray Ilich, tema que promociona actualmente.

Este primer sencillo es una canción que compuse, y que va dirigido hacia la gente porque es música grupera, sierreña, campirana. Habla de que la persona a la que yo quiero, sólo me quiere como amigo, y yo no quiero ser su amigo, quiero ser algo más y romper ese esquema. Me inspiré en una experiencia propia de mi vida, comentó Fabrizio “El Tylapia”.

El cantante y compositor, expresó que se encuentra muy emocionado por comenzar el 2020 con la mejor actitud, para continuar con este camino musical que está lleno de muchos planes.

Este año, estamos enfocándonos en mucho trabajo, vamos a realizar el video de este primer sencillo. Además planeamos hacer canciones junto a otros compositores y alguna gira por la República Mexicana.

En 2003, Fabrizio formó parte de “La Academia”, caracterizándose por sus alcances de notas y voz que lo llevaron a formar parte de la segunda generación de entre más de cien mil personas que realizaron casting.

Tras culminar su participación en este proyecto tan importante, Fabrizio continuó su carrera cantando covers, principalmente bajo el género de la balada romántica, realizando giras por México y Sudamérica, además fue parte de importantes homenajes a Juan Gabriel y Cristian Castro.

Estoy retomando una carrera como artista más completo, desde el tiempo que salí de La Academia, seguía preparándome y cantando covers, pero ahora vengo con algo más propio y dirigido al oyente con el género campirano. La mayoría de la gente se esperaba que cantara pop o balada, pero no, ya me di cuenta que lo mío es lo grupero, ya que mi padre es de Guanajuato, mi mamá de Guadalajara y yo de los altos de Jalisco, tengo en la sangre esta música y es lo que quiero transmitir a la gente y ese estilo quiero conservar con mayor esencia y personalidad.

Es así como Fabrizio “El Tylapia”, continuará consolidando sus sueños en la música, a través de este proyecto donde ha puesto su empeño, pasión y corazón, tanto en las letras como en el sonido.

