El Testamento de la Abuela, con Susana Alexander, cierra trilogía

Luis Arrieta recuerda cuando intentó estrenar la película El cumple de la abuela un 25 de diciembre, los exhibidores le explicaron que no era buena idea. “Nos dijeron que sentían que no jalaba una película mexicana en esas fechas. Entonces no nos dieron ese día, sino el 1 de enero y nos fue muy bien. A partir de ese éxito empezaron a programar todos los años una película mexicana familiar en esa fecha”.

Cinco años después, el actor y productor que realizó esta cinta como parte de su productora Los Güeros Films se congratula de estrenar la última entrega de esta trilogía protagonizada por Susana Alexander, “y no sólo en México, sino en 190 países” a través de Netflix.

El testamento de la abuela se desarrolla cuando Elena sufre un desmayo y reúne a la familia para darles a conocer cómo se repartirá su herencia: “El conflicto viene cuando debe tomar la decisión de a quién darle esta casa enorme de Cuernavaca, donde han ocurrido las tres películas. Entonces cada integrante de la familia y sus parejas argumentan y hacen estrategias para manipularla y chantajearla a que cambie el testamento. Todo en un tono de comedia”, dice Arrieta.

El estreno de esta cinta llega un año después de La boda de la abuela, segunda entrega de la trilogía con la que su productora Los Güeros Films logró afianzarse. “Al día de hoy hemos realizado 13 películas, pero con la que realmente le hemos pegado es con la abuela. Este es el proyecto que siempre nos une a los cuatro socios de la compañía (Arrieta, el actor Luis Ernesto Franco, el director Javier Colinas y el editor Max Blasquez). Se ha hecho además una familia con el elenco, y con todo el staff durante estos años”.

Arrieta considera que el éxito de la trilogía tuvo que ver con que se trata de una comedia familiar y no una romántica. “De pronto la industria pensó que eso era lo único que conectaba, porque a partir de Nosotros los nobles todo mundo empezó a hacer comedias romántica, pero caímos en cuenta que esa es una comedia familiar y nadie está haciendo ese tipo de historias”.

Aunque al final de la última película hay una referencia que abre la docilidad de expandir la historia a más películas, Luis Arrieta y la productora no tienen planes de realizar una cuarta entrega: “A menos que esta fuera un exitazo y llegara una oferta que no pudiéramos rechazar, pero no haríamos lo mismo. Sería un spin off, un cambio de género rescatando algunos personajes o algo más, pero ahora el plan es terminar la saga”.

El testamento de la abuela cuenta con la dirección de Javier Colinas y un elenco encabezado por Arrieta, Rodrigo Murray, Tiaré Scanda, Luis Ernesto Franco, Martha Claudia Moreno, Roberto D’Amico.