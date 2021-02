El teatro, en fase terminal; productores piden abrir al 50%

Al cumplirse 10 meses del cierre de los teatros, que tuvieron una apertura casi simbólica el año pasado, los productores Alejandro Gou, Morris Gilbert, Juan Torres, Gerardo Quiroz, Fred Roldán, Claudio Carrera, Tito Dreinhüffer y Guillermo Weichers hicieron un llamado a las autoridades para escuchar sus argumentos y permitirles operar con al menos el 45 o 50 por ciento de la capacidad de los inmuebles, además de eliminar de forma momentánea el cobro del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos (ISEP), con el que se les retiene el 1.6 por ciento de su taquilla neta.

"Si antes el teatro estaba en terapia intensiva, ahora estamos cerca de los santos óleos", señaló Alex Gou, responsable de producciones como El Tenorio Cómico y A oscuras me da risa.

Reunidos en el Centro Cultural Teatro 1, los productores informaron que esperan regresar a sus actividades paulatinamente a partir de abril próximo, y resaltaron que ni los meses que abrieron el año pasado, ni el streaming, les han permitido recuperar la inversión de las obras, por lo que en estos momentos se encuentran en números rojos.

"No fue rentable, pero teníamos que empezar", dijo JuanTorres, productor de La jaula de las locas. "Si hoy nos dijera el gobierno que podemos abrir mañana, es un hecho de que el 99 por ciento de nosotros no podríamos hacerlo. Simplemente el pedir permiso en una alcaldía te lleva 16 días hábiles. Abrir los teatros no es levantar la cortina de un changarro y darle una barridita, hay que darle mantenimiento a los equipos, a las luces para que vuelvan a prenderse. Eso cuesta tiempo y mucho dinero", agregó quien ha llevado a escena obras como Yo soy mi propia esposa y La madriguera.

En los once meses que llevan cerrados, se estima que las pérdidas oscilan entre los 10 y 15 millones de pesos, además de que continúan cumpliendo con los pagos del mantenimiento y luz de sus recintos, que en algunos casos ascienden a 60 mil pesos mensuales. Aunque la mayoría ha podido mantener a sus empleados esenciales, la situación actual pone en riesgo alrededor de 10 mil empleos directos e indirectos.

Con respecto a los daños colaterales que ha provocado el cierre, resaltaron el impacto en aquellos negocios que dependen de sus operaciones para mantenerse en marcha. "Somos una derrama económica, si no hay teatro ustedes pueden ver que todas las vallas espectaculares de la Ciudad de México están vacías, porque nosotros las contratamos. También requerimos publicidad en televisión, en radio y periódicos".

"Es un efecto dominó, no nada más nos afecta a nosotros, también muchos proveedores, compañías de iluminación y audio se están quedando sin trabajo", subrayó Gou, quien además destacó que durante los meses que trabajaron en semáforo naranja entre sus equipos no se registró ningún contagio.

Aunque las autoridades los han escuchado, lamentaron que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha negado a recibirlos personalmente, como lo ha hecho con otros sectores. Asimismo pidieron recordar que el teatro no es un espectáculo masivo, ya que no suelen recibir a una gran cantidad de personas, y en su lugar debería considerarse como una actividad esencial, debido al papel que juega la cultura en la salud mental.

"Si se abre un centro comercial o un restaurante, se empieza a reactivar paulatinamente la economía de este país, nosotros también somos parte de la economía de esta ciudad y necesitamos trabajar. Tenemos el derecho a elegir, cuándo y con qué abrir y cómo abrir, y el público tiene el derecho de decir voy o no voy, pero las autoridades no tienen derecho de prohibir", declaró Torres.

"La OMS el año pasado emitió una recomendación y habla de las artes escénicas como actividades esenciales, no como ocio. como por ahí han dicho de manera despectiva, lo que hacemos importa como ya lo hemos platicado muchas veces aquí, y hoy el arte y la cultura son importantísimos en una crisis como lo que ha vivido nuestra ciudad de manera social", agregó.