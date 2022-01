"El rey de la fiesta" llegará a las salas del Cine Morelos

El próximo 20 de enero, se estrena la cinta "El Rey de la Fiesta" escrita y dirigida por el cineasta mexicano Salomón Askenazi, quien actualmente radica en Cuernavaca. Una película que se caracteriza por ser un intenso y singular thriller psicológico que aborda el tema de la crisis de identidad y el deseo de vivir la vida de alguien más.

Protagonizada por Giancarlo Ruiz, esta película nos cuenta la historia de Héctor, un hombre cincuentón que vive una crisis de identidad al darse cuenta de que está aburrido de su trabajo y que su familia apenas lo soporta. Rafael, su hermano gemelo, quien es todo lo opuesto a él, un hombre más relajado, excéntrico, que se niega a sentar cabeza y sigue de fiesta perpetua. Cuando Rafael tiene un accidente aéreo en un viaje al que no le avisó a nadie, Héctor decide hacerse pasar por él para poder vivir una nueva vida para sentirse más libre.

“Empecé a escribirla en 2018, y el guión pasó por diferentes cambios, pero básicamente la esencia de la historia que siempre quise mantener y por lo que se me ocurrió hablar de estos temas, es porque estaba en un momento de mi vida donde tenía dos hijos pequeños, y estaba en este dilema de ‘¿Ya soy un hombre de familia ó sigo persiguiendo mi sueño de hacer cine?’, entonces estaba con ganas de hablar del tema. Cuando crecemos, de repente nos damos cuenta que somos alguien que pareciera muy definido y que el camino ya está marcado hacia un lado, y tú decides hacer un cambio”, expresó Salomón Askenazi.

La historia de Héctor continúa haciéndose pasar por su hermano y poco a poco se libera de sus ataduras, sin embargo, después de algunos días de vivir de esta manera, las consecuencias de este intercambio de identidad comenzarán a salir a la luz teniendo impacto directo en todas las personas que están cerca de él.

“Se me ocurrió esta historia donde el personaje tiene esa oportunidad de oro de vivir la vida de su hermano gemelo, porque él mismo ha creado esa frustración de estar encerrado en su rutina, le va mal con su familia, en su trabajo y está muy tenso. Por otro lado, su gemelo es un alma libre, que fluye con la vida y la envidia y el deseo de ser así, forzan las situaciones para que la vida le regale una semana de ser su hermano para conocerse y reencontrarse consigo mismo. Es algo muy común, preguntarse qué hace el otro y cómo se sentiría ser alguien más, y creo que al final la clave está en que, si no te gusta quién eres puedes cambiarlo, es como un switch en la mente, de actitud y de descubrir más aspectos en ti, con el simple hecho de empezar puedes actuar cómo realmente quieres”.

A casi dos años de la pandemia, definitivamente “El rey de la Fiesta” cuenta una historia muy real hoy en día, pues sin duda estos tiempos tan difíciles nos han dejado un sinfín de experiencias y reflexiones, además de la idea de hacer diversos cambios en nuestra vida, con el objetivo de reencontrarnos y sentirnos mejor.

“Creo que es una película que se volvió actual, sin planearlo, y mucha gente me ha dicho que le ha hablado de su vida personal, cómo se han tenido que adaptar a un nuevo mundo y cómo han cambiado de personalidad y entorno. Me encantaría que sea una película que le ayude a las personas a ver esta historia como inspiración y para dejarse ir. Hay gente que a veces toman la vida muy en serio, y la vida es una celebración, una fiesta, de cómo te pusieron acá con varios retos y tú no escogiste nada al parecer, pero creo que hay que tomarlo con más ligereza para poderla disfrutar”.

Desde los 10 años de edad, Salomón tenía la inquietud de estudiar cine, pues era un gran aficionado de las películas, un mundo que le llamó tanto la intención, que siempre buscó la forma de crear a través del séptimo arte.

“Siempre decía que quería estudiar cine, pensaba qué ver películas y actuar era hacer cine, pero después me di cuenta que era otra cosa por completo, que estar detrás de cámaras era todo un oficio, y fue algo que me encantó, siempre me he inclinado a un tema creativo y artístico, y al final nal empecé haciendo cortometrajes con un socio, nos pusimos un reto de hacer un cortometraje cada semana, para empezar a calibrar nuestras mentes y ser creativos, hicimos un proyecto que se llamó ‘Clip of the week’ por un año, hicimos 50 cortos y ahí empecé a dedicarme a esto de lleno”.

Salomón Askenazi estudió cine en la New York Film Academy y cursó la Licenciatura de Cine y Televisión en CENTRO. En 2011 dirigió, escribió y editó “Ocean Blues”, película que fue distribuida por Cineteca Nacional, estuvo en Netflix y en Amazon Prime. Salomón es productor y editor de “El Incidente” y también produjo “Leona” que estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Dirigió su segunda película “Dos Veces Tú” en 2018 generando críticas favorables en distintos festivales.

Asimismo, Salo es también fundador de las productoras Yellow Films y Fosforescente, del Autocinema Coyote y de la cadena de cafeterías Qūentin.

“Ha sido un camino muy interesante, a pesar del tiempo, sigo pensando que no ha llegado a nada, sigo sintiendo que estoy persiguiendo un sueño y creo que si uno se enfoca en trabajar, de repente te das cuenta que ya hiciste tres películas, que ya te vieron en el cine o que ya estás en alguna plataforma, y empiezas a valorar el camino. Sin duda ha sido muy divertido, pero también difícil porque cada película es un reto muy duro, desde conseguir el dinero, al equipo de personas que deben estar ahí y ya que la tienes terminada es otro reto sacarla, que la gente la vea y que los festivales y las distribuidoras la acepten, en fin nunca termina el trabajo”.

El cineasta invita al público a apoyar el cine mexicano, a asistir a las salas con confianza, pues se cuentan con los protocolos de salud e higiene necesarios en cada sala.

“El cine mexicano está en una época muy buena, donde han salido películas increíbles pero es una lástima que en los cines sólo programan películas de superhéroes o secuelas, y creo que la gente busca algo diferente, ya está cansado de estas propuestas. Los invito a que vean ‘El rey de la Fiesta’, es una película divertida e intensa, que les va a dejar pensando mucho”.

Actualmente, Salomón Askenazi radica en Cuernavaca, un lugar que disfruta mucho, además espera pronto realizar una función especial de “El rey de la Fiesta” donde él esté presente, y pueda realizar ese proceso de retroalimentación con el público morelense.

“Vivo en Cuernavaca desde hace dos años, me mudé con todo el tema de la pandemia y estoy muy contento de estar aquí, es una vida muy tranquila, Cuernavaca es mi casa y un lugar muy especial, no sé hasta qué momento puedan considerarme ‘guayabo’ pero yo ya me siento de acá. Ojalá haya esa oportunidad de hacer una función aquí y poder platicar con la gente sobre esta película”, finalizó.

