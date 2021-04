El rapero Alemán tiene sed de más éxitos

Después de cerrar el caótico 2020 con una explosiva colaboración junto al legendario Snoop Dogg, el rapero mexicano Alemán arrancó el 2021 con sed de más grandeza y éxitos. Recientemente lanzó el tema Relojito en el que retrata una situación social que se vive hoy en día, y que ha conectado con su público.

"Me di cuenta que está muy difícil salir adelante aquí en México, por la situación que viven muchos amigos, muchos compas que tomaron decisiones erróneas por no tener una buena oportunidad o por ganar un salario mínimo donde se desesperan y no les alcanza. Donde quieren sacar a su familia adelante ya. Y nace desde ahí, me empecé a molestar, a decir yo estoy bendecido por el hip hop y la gente que me da de comer, pero la realidad es que todos mis compas la están pasando mal. Sin duda, 'Relojito' representa el tiempo que nunca se va a parar", comentó Alemán.

La canción viene acompañada por un video muy interesante donde el propio Alemán protagoniza y muestra una difícil realidad. Este trabajo en sí es especial pues Alemán comienza a alejarse de los formatos tradicionales de video y decide explorar nuevas fronteras en cuestión de narrativa de protesta y efectos audiovisuales.

"Hablamos también de la ansiedad que nos come cuando el tiempo nos desespera y no nos alcanza, entonces la canción toca por ahí un poquito de problemas mentales que por esta pandemia estar encerrados, estar aguantándose uno mismo, estar aguantando la ansiedad, todos estos rollos que nacieron con esto. Yo me quise salir de la zona de confort, que es la que vengo manejando que son canciones para pasarla bien, para disfrutar con los compas; me di cuenta que había un vacío en la música donde no se estaba hablando de esto y más que sentir un miedo de que me vayan a censurar. Ahora que tengo las armas para producir mis videos como quiero, lo voy a seguir haciendo".

