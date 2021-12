El rapero Alemán graba el disco de sus sueños

Corría el año 2012, Alemán tenía 22 años y celebraba haber recibido su primer pago por presentarse en un evento de rap. Los dos mil pesos que percibió le supieron a gloria, pues representaban la culminación de años de luchar por dar a conocer su trabajo.

Hoy, siendo un artista consolidado que rebasa las 400 millones de reproducciones anuales en Spotify, recuerda esos primeros años de su carrera como la etapa más difícil, pero también la que más lecciones le dejó sobre la importancia de perseverar en sus objetivos. “Cuando llegué a la ciudad de Cuernavaca, venía de Cabo San Lucas, pasé de ser conocido sólo allá a abrirme camino en la ciudad, y no tener donde dormir”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Peleé por conseguir espacio en estos eventos donde no valoran tu tiempo. El ir a lugares para que me dejaran cantar y que me negarán el espacio, fue un poco difícil. Era como decir no, esto no existe, no va a pasar nada, para qué sigo buscando algo en el ambiente del hip hop, si no sirve. Era un poco desesperante, pero es como una adicción que no te puedes quitar y seguí con el dedo en el renglón, echándole ganas, y gracias a Dios las cosas se dieron”, agregó.

Su esfuerzo lo llevó a convertirse en uno de los principales exponentes del rap mexicano en la escena internacional. Su música llegó a oídos de aclamadas figuras como Cypress Hill, Rels B y Snoop Dogg, quienes colaboran con él en su más reciente disco, Huracán, el cual él mismo califica como el disco de sus sueños.

“No hay más que comentarios buenos y positivos, de que es un gran material, y justo eso quería hacer, un álbum de culto de rap mexicano, que perdure con los años y sea recordado como una gran pieza de arte en el rap, y creo que lo logramos. Ahora sí tenemos las herramientas y lo necesario, no nos podemos quejar, y por tanto tenemos que entregar algo de calidad”, señaló.

Al preguntarle su sentir ante la presencia de tantos grandes del género en este proyecto, no pudo contener la emoción, y expresó que eso representa para él un ejemplo más de cómo la perseverancia y el trabajo honesto pueden llevar muy lejos a las personas.

Por ello, aconsejó a todos los jóvenes, y especialmente a aquellos que quieran dedicarse a la música, que sean entregados en todo lo que hagan, y sobre todo aspiren siempre a superarse a sí mismos. “El consejo que siempre le doy a los morros es que no pierdan el tiempo”, dijo.

“Si yo no hubiera tenido un pago por mi música, hubiera seguido en la universidad estudiando gestión empresarial, y me hubiera metido a trabajar. Pero no hubiera perdido el tiempo, porque necesitaba dinero para sacar adelante a mi familia, para ayudar a mi jefa y salirme de donde vivía, en una pocilga, sin tener la menor calidad de vida. El tiempo no pasa en vano, y debemos aprovecharlo”.

Su objetivo hoy en día es continuar su camino “a lo que tope”, y continuar haciendo canciones que le gusten, pero también le permitan seguir abriendo paso a todos los artistas de su género que vienen detrás de él, pues está convencido de que el rap seguirá creciendo todavía más en los próximos años.

“Ahora hay una industria como tal del hip hop mexicano, hay artistas, hay disqueras, marcas de ropa, radiodifusoras y festivales que lo fomentan como un género muy bien cimentado en el país, y no va a parar. El pronóstico es que esto siga creciendo”, comentó. “A los morros les diría que usen todo lo que estamos dejando para seguir sus carreras”.

Alemán prepara una gira por el país que abarcará los primeros seis meses del 2022; posteriormente viajará a Estados Unidos. También adelantó que ofrecerá cinco presentaciones en España junto al trapero Kidd Keo.