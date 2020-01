El Fausto prepara nuevo disco

Después de tener un exitoso año con su material discográfico “Resiliente”, el cuarteto de rock mexicano El Fausto, ya está listo para seguir conquistando al público con un nuevo disco, el cual presentarán durante el primer trimestre del 2020.

La agrupación, integrada por José Miguel Osorio (voz - guitarra), Aldo Ramírez (batería), Enrique Ramírez (Bajo) y Raúl Angulo (teclados), desde sus inicios en 2014, se ha caracterizado como una de las bandas más destacadas en la escena independiente en México, pues su estilo que mezcla el rock y el blues.

Además de presentarse en los principales recintos de la Ciudad de México, El Fausto, se propuso llegar y compartir su esencia musical en diferentes lugares de México, enfrentándose a la percepción de distintos públicos conocedores con una vena musical arraigada como es Guadalajara y Tijuana, identificándose con la escena creativa de cada lugar al que llevaron su peculiar proyecto.

Su último material, “Resiliente”, se caracterizó por ser un disco conceptual de nueve temas bajo la producción del propio Aldo Ramírez, con el que desafiaron los estándares del rock nacional, logrando posicionarse como un proyecto diferente en lo musical y autogestivo.

Para la creación de dicho álbum, cuidaron cada detalle de su producción, así como de cada presentación en vivo que los llevó a compartir escenario con bandas como, Descartes a Kant, A Love Electric, La Barranca, Liquits, Elis Papikra y San Pascualito Rey.

Conmovernos entre nosotros con un acorde y una letra, compuesta en cualquier cuarto, es lo más bonito de la música. Es algo para lo que no hay moneda de cambio. La música les da a los escuchas algo que no dan las demás ramas del arte, algo no tangible, que es fugaz y se va. Estamos locos por la música y queremos compartir esa locura con el público

Actualmente, el cuarteto ya se encuentra en el estudio de grabación preparando su tercer material discográfico y nuevas fechas para continuar recorriendo la República Mexicana y llegar a más público.

Conéct@te:

Facebook: /elfaustomx

Instagram: @elfaustomx

Twitter: @elfaustomx