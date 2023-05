El Fantasma vuelve a Morelos para deleitar a su público

El cantante de regional mexicano El Fantasma regresa a Morelos este 13 de mayo para presentar un concierto en Temixco, donde interpretará sus mejores éxitos y nuevos temas acompañado de banda, mariachi y mucho más para deleitar al público.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, el talentoso Alexander García "El Fantasma", nos cuenta los detalles de este concierto y sobre sus recientes lanzamientos.

"Estamos muy emocionados de regresar otra vez a Morelos, ya tenía bastante tiempo que estábamos un poquito ausentes, pero ya estamos de vuelta, y ahora con un espectáculo más grande, traemos la banda, sierreño, norteño y mariachi", expresó Alexander García "El Fantasma".

Durante su amplia trayectoria musical, El Fantasma ha cosechado grandes éxitos que han sonado en México y a nivel internacional, con los cuales ha logrado conquistar los oídos y corazones del público.

Sin embargo, nos comparte que entre los temas que nunca pueden faltar en sus presentaciones están los éxitos "El Nano", "Palabra de hombre" y "Cabrón y vago", temas que seguro interpretará en este próximo concierto en Temixco.

No te pierdas este concierto para escuchar en vivo y cantar sus grandes éxitos, los boletos ya están a la venta: el general tiene un costo de 250 pesos y la mesa VIP para cuatro personas: 5750 pesos. Adquiere tus entradas a través de la plataforma Ticketnet y centros de distribución.

El Fantasma inició el 2023 con el lanzamiento de la canción "El selectivo", que habla de cómo inevitablemente con los años hay que ser más selectivo con quien se tenga cerca e invita a pensar en aquellos que dicen llamarse “amigos” pero que en realidad sólo quieren hablar mal.

"Es una canción que me gustó mucho desde que me la presentaron, mi compra Tony Montoya, se me hizo un tema muy chingón, cuando la grabamos me gustó, la hicimos en vivo primero y ahora para este disco qué estamos haciendo que será el primero de estudio, queremos que se escuche más limpio y profesional, nos hemos tardado pero va a quedar muy chingón".

Con esta canción, El Fantasma se ha colocado en las mejores listas de popularidad en Estados Unidos como Billboard, donde se mantuvo en segundo lugar, y en México estuvo en la radio en primer lugar durante mucho tiempo.

Y precisamente, este jueves 11 de mayo el cantante estrenó el tema "Puras fallas", sorprendiendo al público con un giro distinto al incluir un sonido experimental de orquesta.

"Es un tema que viene diferente y original, acústicamente con guitarra para ser banda norteña, y decidí meterla con cuerdas y orquesta, violines, piano y todo ese movimiento, algo muy perro fue una experiencia muy chingona y quisiera seguir sacando canciones así, pero por el momento sacamos sólo dos temas en un EP qué se llama 'Experimental' y esperamos que a la gente le guste y nos de sus comentarios y luz verde para sacar un disco completo con ese estilo".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Adelantó que el segundo tema de este EP lleva por nombre "Cargando la cruz", y que lanzará más adelante.

"Ahorita la locura entre la chavalada es hacer varios duetos en el mismo rango de la música, yo decidí meterme en este rollo de experimental porque es un área de música, una fusión que está un poquito tranquila y casi nadie se está metiendo ahí; yo dije es el momento de hacer algo e iniciar un movimiento en tipo orquesta".

Junto al talentoso cantante Gerardo Díaz y su Gerarquía, lanzó en abril pasado uno de los duetos más esperados por el público, con el corrido musical "El regreso de Chico".

"Ya llevo bastantes años trabajando con mi compadre Gerardo, que es una chulada de persona, y ya tenía rato que quería hacer un dueto pero yo agarrando cura le decía que después, y además no teníamos un tema perro para sacar; yo escribía uno, él escribía otro, y así íbamos tanteando hasta que salió 'El regreso de Chico', qué es un tema que se me hizo pasado de lanza y le dije 'compadre de aquí somos' y a la gente le ha gustado mucho".

El cantante agradeció el apoyo del público que es muy variado, pues va desde niños hasta adultos mayores, quienes disfrutan cada uno de sus temas.

"Es bonito tener el apoyo de todos, no nada más de una cierta línea de edades, desde los más chiquitos, los morros a la gente ya como de mi camada, gente mayor y viejitos, es algo muy chingon poder estar todos juntos conviviendo y escuchando música y que haya el cariño de todas las edades. Mi gente les agradezco mucho su apoyo".

El Fantasma continuara de gira por México y Estados Unidos, mientras prepara el lanzamiento de su álbum de estudio y nueva música.

